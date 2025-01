L'AMDR condamne l'agression de Juliana M'Doihoma et lui apporte tout son soutien

En tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime samedi la Maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma. Je tiens également à lui apporter, au nom de l'ensemble de ses collègues Maires, tout notre soutien. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La violence, physique comme verbale, reste une ligne rouge qui ne doit jamais être franchie.

Malheureusement, en leur qualité d'élus de proximité, les maires et plus largement l'ensemble des élus municipaux sont de plus en plus régulièrement victimes d'agressions verbales et physiques.

C'est intolérable et c'est pourquoi nous demandons que des mesures fortes soient prises avant qu'un drame ne survienne.

Serge Hoareau, président de l'association des maires de La Réunion