L'association Osons Réagir exprime sa profonde tristesse

L'Association Osons Réagir, dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales, exprime sa profonde consternation et sa tristesse suite au meurtre tragique d'une jeune maman de 19 ans à Paul. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo rb/www.imazpress.com)

Ce crime odieux, perpétré par son compagnon de 23 ans à Saint Paul, vient secouer une fois de plus notre île et souligner l'urgence d'agir contre les violences intrafamiliales.

Ce drame intervient à peine cinq jours après la découverte du corps démembré d'une femme de 29 ans à Saint Louis, ajoutant ainsi une nouvelle couche de douleur et de désolation.

Ces actes de violence insensés doivent être condamnés avec la plus grande fermeté, et nous appelons à une réponse collective et immédiate pour mettre fin à cette spirale de terreur qui frappe trop souvent les foyers Réunionnais.

L'Association Osons Réagir réaffirme son engagement indéfectible à soutenir les victimes de violence familiale, à sensibiliser le public sur cette problématique alarmante et à travailler en étroite collaboration avec les autorités et les organisations partenaires pour mettre en place des mesures de prévention.

Nous exhortons chacun à être vigilant, à ne pas rester silencieux face à la violence, et à offrir un soutien sans faille aux personnes en situation de danger.



Ensemble, nous pouvons et devons mettre un terme à cette tragédie qui brise des vies et déchire des familles.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune femme décédée, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par ces événements déchirants.