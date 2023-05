L’Etat ne doit pas jouer avec la sécurité

Le mouvement de grève déclenché lundi par le syndicat FO au centre de détention du Port est une nouvelle alerte lancée sur les conditions de travail des personnels des prisons. Le sous-effectif et la surpopulation carcérale restent et demeurent les premières préoccupations des syndicats.

La prison du Port est prévue pour accueillir 380 détenus, ils sont actuellement près de 500. L’explication serait, en partie, liée aux transferts de détenus de Mayotte de plus en plus nombreux. Avant il y avait 1 transfert par mois, désormais c’est un par semaine, selon le syndicat.

Est-ce la conséquence directe de l’opération wuambushu à Mayotte ?

Conséquence : la cohabitation entre les détenus Mahorais et Réunionnais deviendraient de plus en plus difficile et on me rapporte des tensions qui ont déjà éclaté.

Au vu de la situation extrêmement délicate, pourquoi ne pas envoyer ces détenus de Mayotte dans les prisons de l’hexagone ?

Sur la question des effectifs : les syndicats ne réclament pas autre chose que le remplacement des départs à la retraite. Aussi, la question du retour des réunionnais dans leur ile ne peut ne pas être abordée.

Sans tomber dans une quelconque polémique, mais combien de surveillants, chefs et directeurs Réunionnais exercent dans les prisons de l’hexagone et qui souhaitent revenir au pays ?

Pourquoi alors les postes d’encadrements ne sont-ils pas occupés par des Réunionnais ? Il est grand temps que cette politique que beaucoup qualifient de favoritisme, de réseaux cesse et que priorité soit donnée aux Réunionnais bardés de compétences dans le strict respect des CIMM.

Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion