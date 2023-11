L’Etat ne veut toujours pas prendre conscience de notre situation en matière de santé

J’apporte mon total soutien à l’intersyndicale, aux soignants et aux praticiens du CHU qui sont en grève illimitée à compter d’aujourd’hui pour dénoncer leurs conditions de travail dégradées et alerter, une fois de plus, sur les grosses difficultés financières. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À plusieurs reprises déjà, j’ai alerté, avec d’autres élus aussi, de cette situation qui met en danger la qualité des soins dont sont en droit d’attendre les Réunionnais. Pas plus tard que le 1 er novembre dernier, par courrier au Ministre de la santé, j’ai relayé ces inquiétudes.

J’y ai dénoncé aussi le fait que La Réunion n’ait pas bénéficié d’un seul euro de l’enveloppe d’aide financière d’1 milliard d’euros pour les hôpitaux. Les CHU de l’hexagone ayant tout accaparé et épuisé les crédits qui étaient prévus jusqu’en 2029.

Je regrette, par ailleurs, que nos amendements, notamment la revalorisation du coefficient géographique, dans le cadre de l’examen du PLF 2024, ont tous sauté avec le 49.3.

L’Etat ne veut toujours pas prendre conscience de notre situation, de nos difficultés en matière, pourtant d’un domaine extrêmement important : la santé.

J’espère qu’avec cette mobilisation de l’intersyndicale et des soignants, le gouvernement va enfin apporter des réponses et des solutions urgentes.

Jean-Hugues Ratenon