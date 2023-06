A un an des élections européennes, notre mouvement local va participer à la construction du projet européen de Place publique. Nous devons dire et affirmer ce pour quoi nous voulons nous battre pour améliorer le quotidien des réunionnaises et des réunionnais et de faire de notre île une terre européenne d’innovation humaniste, écologiste, sociale et solidaire.

L’Europe des possibles pour la Réunion



Ce mardi 20 juin, à Montreuil, Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq nos deux députés européens ont dévoilé les 10 axes qui seront la colonne vertébrale de notre projet pour les prochaines élections européennes.



Ces dernières semaines, Place Publique s’est investie, contre la réforme des retraite, les projets climaticides du gouvernement, le durcissement des conditions d’asile et d’immigration, pour la défenses des droits humains (Ouïghours, guerre en Ukraine, travail des enfants…) pour la protection des femmes et des enfants victimes de violences.



Nous voulons nous reposer sur ces combats, et ce qu’ils disent de Place Publique, pour développer ensemble notre projet écologique, démocratique et social.

Ce projet que l’on veut porter pour les élections européennes, nous le voulons collectif, puissant et radical.



“Localement, nous souhaitons que chacune et chacun d'entre nous prenne part à cette dynamique motivante et enthousiasmante, dans laquelle toutes et tous se sentiront concerné·es et impliqué·es.” affirme Raphaël Glucksmann à la tribune de ce rassemblement aux allures de lancement de campagne.



En effet, nous devons engager des discussions pour que notre territoire soit vu comme une terre européenne capable de répondre aux problématiques de notre ile par des solutions innovantes pour engager avec rigueur la transition écologique. Pour cela, nous allons entamer une série de consultations des actrices et acteurs qui œuvrent au quotidien pour porter leurs solutions de terrain. C’est à travers leur créativité, leur énergie et leur engagement, que nous enrichirons notre projet pour faire de cette séquence européenne un succès.



A partir du mois de juillet et jusqu’au mois de décembre, nous nous engageons à auditionner avec des experts, des chercheurs, des politiques ou associatifs, des femmes et des hommes engagé·es et reconnu·es sur chacun de ces axes, afin de s’informer, d’échanger et de développer nos propositions.



Ensemble, créons l’Europe des possibles !



VERS LA PUISSANCE ÉCOLOGIQUE EUROPÉENNE

Les 10 axes du projet de Place publique pour les élections européennes de 2024



Axe 1 : Se défendre

Axe 2 : Produire à nouveau

Axe 3 : Défendre les droits humains

Axe 4 : Mettre l'économie au service de la société et de l'écologie.

Axe 5 : Lutter pour la justice sociale et fiscale

Axe 6 : Innover et rayonner

Axe 7 : Relier les territoires

Axe 8 : protéger le vivant

Axe 9 : Faire face à la catastrophe climatique

Axe 10 : Démocratiser l'Union européenne



Christophe Estève