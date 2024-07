L’extrême droite est aux portes du pouvoir, la République au bord du gouffre

Avec plus de 10 millions de voix, arrivant en tête dans plus de 300 circonscriptions, faisant élire 35 députés dès le 30 juin 2024, le RN écrase le premier tour des élections législatives. Si le parti d’extrême droite se consolide dans ses zones de force, il s’implante dans de nouvelles régions. La FGR-FP appelle l’ensemble des partis républicains à activer un barrage démocratique efficace, clair et explicite lors du second tour. (Photo /www.imazpress.com)

Les circonvolutions des responsables et élus nationaux de la majorité présidentielle ne sont pas à la hauteur de la gravité du moment. Il ne peut être mis en avant une symétrie entre des "extrêmes" que le conseil d’état réfute dans ses arrêts.

La FGR-FP appelle l’ensemble des partis démocratiques à un engagement sans équivoque aux désistements face à un candidat d’extrême-droite.

Au-delà du choc électoral et démocratique, ce sont les motivations de cette expression de colère et de rejet qu’il est urgent de traiter. Le sentiment d’assignation sociale, l’absence de perspectives d’avenir sont clairement identifiés. Ils sont les conséquences de politiques qui ont fait le choix de soutenir une forme de performance économique par l’attrition des politiques salariales, sociales.

Pour la FGR-FP :

Il faut tout d’abord sauver l’essentiel le 7 juillet : un avenir commun immédiat, démocratique en votant pour toute candidature républicaine.

Il faudra redonner, par l’exigence d’une égalité effective, d’un réel partage et d’une vraie redistribution de la richesse créée, la possibilité d’un avenir partagé dans une république sociale et fraternelle.

La FGR-FP s’y engage.