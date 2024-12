La bouteille de gaz à 15 euros: le besoin de vérité et de prise de responsabilité.

Depuis plusieurs semaines, les responsables locaux s’invectivent par voie de presse à propos du prix de la bouteille de gaz. A quel moment, ils diront la vérité aux Réunionnais à propos de l’augmentation constante du prix de l’énergie à l’échelle mondiale ? Toutes les nations sont à la recherche d’énergie moins carbonée et moins chère pour faire tourner un système économique prédateur de ressources naturelles et surtout à bout de souffle.

Pour rappel, selon l’Agence Internationale de l’Energie, le gaz naturel est l’énergie fossile qui progresse le plus depuis 45 ans dans le mix-énergétique mondial. Elle représente aujourd’hui 24 % de la demande mondiale d’énergie après le pétrole (33 %) et le charbon (25 %). L’augmentation du prix du gaz est bien un phénomène mondial que les élu.es de La Réunion, i gane pa baré, sauf s’ils sont des « bons dieux » !

Ce qui nous inquiète, ce sont les propos portant sur le caractère universel (c’est-à-dire pour tout le monde) de la bouteille de gaz à 15 euros. Il est populiste de vouloir la bouteille de gaz à 15 euros pour tous. Nous le disons avec courage, de nombreux Réunionnais sont en mesure de payer leur bouteille de gaz entre 18 et 20 euros. Le soutien des collectivités locales doit porter sur les publics les plus fragiles (les séniors, les familles monoparentales, les jeunes actifs, les étudiants, les demandeurs d’emplois, les travailleurs et travailleuses pauvres) mais pas les personnes aisées et très aisées.

Vouloir l’universalité de la bouteille de gaz à 15 euros, c’est entretenir les plus riches, piller les comptes publics et engraisser les multinationales pétrolières. Dans un contexte d’instabilité des ressources financières des collectivités locales, prendre des mesures plus ciblées et mieux contrôlées profiteraient à tous les Réunionnais.

La démarche du Conseil départemental de La Réunion qui vise à accompagner les personnes les plus vulnérables via la CAPAH, nous parait plus juste et plus responsable. Il faudrait néanmoins l’étendre aux différents publics cités ci-dessus.

La mondialisation de l’économie réunionnaise, l’instabilité géopolitique qui règne autour de notre île, l’accélération des effets du changement climatique et l’érosion de la biodiversité et des ressources naturelles, nous demandent la mise en œuvre de politiques publiques de transition écologique et sociale courageuses et immédiates. La voix citoyenne – La Réunion y travaille dans son nouveau contrat social et écologique pour tous les habitants de La Réunion. Contrat qui repose sur le respect, l’équité et la solidarité.

Giovanni Payet

Président de la Voix citoyenne – La Réunion.