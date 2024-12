La censure et l’instabilité comme cadeaux de fin d’année

Hier soir, l’épisode du gouvernement Barnier s’est terminé avec le vote de la censure par les député.es Dans ce feuilleton politique qui tire ses racines dans les élections présidentielles et législatives précédentes, nous avions la certitude que la fin de cet épisode aurait été d’une grande intensité.

Depuis plusieurs semaines, nous savions que ce gouvernement n’avait ni ligne claire, ni d’horizon heureux pour les habitants de La Réunion et de La France. Nous savions qu’il allait disparaître avec le baiser de la mort donnée par l’alliance du Nouveau Front Populaire et l’extrême droite. Nous savions que ces galamatias institutionnels pour assurer la descendance des puissants et des élites nourriraient l’écœurement des habitants de cette île qui tous les jours, avec courage, oeuvrent pour un monde meilleur.

Il est clair à présent que le gouvernement et les parlementaires qui siègent aux assemblées n’ont pas compris que le temps des privilèges est terminé. Le changement climatique et la crise des ressources (matériaux, énergie…) sont en train de mettre fin à des décennies d’abondance.

Le dérèglement climatique détruit chaque jour le système économique qui prône la croissance et les dérégulations. La guerre est installée à la porte de notre vie quotidienne depuis plusieurs mois et les nations européennes préparent leurs concitoyens. Le temps de la politique fondée sur l’intérêt général, les solidarités et un contrat social fort est mort !

Dans ce monde qui est en train de se déconstruire, ne laissons pas la place au désarroi, à la peur et à la haine. Sommes-nous prêt.es à encore subir ? Non, nous le refusons !

Construisons dès à présent des coopérations sincères qui reposent sur le respect, l’émancipation et la bonne vie. Nous nous engageons à la Voix citoyenne – La Réunion à bâtir ces alternances à Saint-Denis et ailleurs.

Nous sommes capables de donner le meilleur pour La Réunion et pour la Nation car nous sommes courageux !