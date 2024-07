L’Union Européenne applique depuis le 4 juillet une taxe douanière supplémentaire de 38% sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Le grief reposerait sur des subventions déloyales accordées par la Chine à ses entreprises. La Chine proteste et déclare qu’il s’agit d’une sanction politique. Selon elle, la tentative de freiner l’avance du premier de la classe sera inutile et, finalement, ces augmentations excessives se retourneront contre les consommateurs européens. Le raisonnement vaut encore plus pour les Etats-Unis qui appliquent depuis le mois de mai une augmentation de 100% sur les voitures chinoises (Photo : sly/www.imazpress.com)

En Asie, les dirigeants Thaïlandais pensent aux intérêts de leur filière automobile tout en faisant profiter à leurs consommateurs des avantages technologiques et financiers des véhicules électriques chinoises. C’est ainsi que "le ministère thaïlandais de l'Industrie demande aux constructeurs chinois de véhicules électriques d'assembler leurs véhicules avec au moins 40% de pièces d'origine locale, dans le but de soutenir la chaîne d'approvisionnement automobile dans ce pays d'Asie du Sud-Est ", nous apprend le courrier du Vietnam.

Le seuil de 40% a été suggéré à la suite de discussions impliquant le ministère et GAC Aion New Energy Automobile, un fabricant de véhicules électriques de Guangzhou. Un autre fabricant, Changan Automobile, basé à Chongqing, s'est engagé à investir jusqu'à 10 milliards THB (270 millions USD) en Thaïlande. Il commencera avec une proportion de contenu local de 60%, pour l'augmenter à 90% à l'avenir. Pendant ce temps, Neta, encore un autre fabricant chinois de véhicules électriques, a promis d'acheter des pièces auprès de 16 sociétés basées en Thaïlande, ce qui représenterait 60% du total des composants.

L’objectif est d'augmenter cette part à 85% à long terme. Dans un autre média, businesswire du 19 juillet 2024 titre "BYD inaugure son usine en Thaïlande et célèbre son 8 millionième véhicule à énergie nouvelle". Un communiqué souligne que BYD a achevé son usine en Thaïlande en seulement 16 mois, avec une capacité annuelle de 150 000 véhicules. L’installation comprend des processus d’estampage, de peinture, de soudage, d’assemblage final et de production de composants automobiles. Elle devrait générer 10 000 emplois.

Les Etats-Unis et l’Union Européenne sont dépassés. Le dernier sommet de l’Otan s’attaque à la Chine. Au contraire, la Thaïlande fait partie de l’ASEAN qui est à l’origine de la RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), la plus grande zone de libre échange au monde. Comprenant 15 pays, dont la Chine, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Désormais, c’est l’Asie qui imprime les standards du nouveau monde qui reposent sur la coopération équilibrée entre les peuples.

Ary Yee Chong Tchi Kan