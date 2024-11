La clinique Durieux réagit aux mesures prises par l'ARS

Le 5 novembre 2024, la Clinique Durieux a pris connaissance, sans préavis, de la décision du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Réunion de suspendre l'activité de chirurgie et d'endoscopie de la clinique pour une durée de 4 mois (Photo : Clinique Durieux)

Cette décision incompréhensible n’est aucunement le reflet de la réalité vécue par les patients au sein de la clinique. La qualité des soins, la sécurité et la prise en charge des patients sont et ont toujours été une priorité absolue pour l’ensemble des professionnels de l’établissement – direction, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants et salariés.

Cette incompréhension est d'autant plus grande que nous n'avons pas eu la possibilité de partager des éléments de réponses concernant les points d'améliorations mentionnés par l'ARS dans son arrêté. Cette absence de contradictoire, d’ailleurs confirmé par l’arrêté, est invraisemblable. Pour nombre des observations dont nous avons pris connaissance dans l’arrêté nous pouvons apporter la preuve des mesures prises et efforts engagés par les équipes. Si nous devons sur certains éléments évoqués poursuivre nos efforts, rien ne semble justifier une décision si disproportionnée, qui met en tension le réseau hospitalier du territoire et complexifie l’accès aux soins pour les habitants.

L’ensemble des salariés par l’intermédiaire du CSE, les Représentants des Usagers ont d’ores et déjà exprimé leur profonde indignation face à cette décision qui ne correspond pas à ce qu’ils vivent au quotidien. Nous avons d’ores et déjà mis en place des actions pour les accompagner dans les prochains jours et les prochaines semaines.

La direction de la clinique apportera sous 8 jours, conformément à l’arrêté, les éléments de preuve des actions engagées afin de reprendre nos activités au plus vite dans l’intérêt des patients, salariés et professionnels de santé.