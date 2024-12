Ce lundi, Michel Barnier a décidé de recourir à l’article 49.3 pour imposer avec brutalité un budget injuste, qui divise profondément la représentation nationale. En agissant ainsi, le Premier ministre prend le risque inconsidéré de mettre en péril non seulement son gouvernement, mais l’équilibre même de nos institutions et la cohésion de notre pays.

En juillet dernier, la France a su faire bloc contre une menace imminente : l’arrivée de l’extrême droite aux portes du pouvoir. Ce sursaut a été le fruit du front républicain, uni pour défendre l’essentiel, notre démocratie en péril. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, le gouvernement a renoncé. Pire, il a choisi de s’en détourner et d’accepter le déshonneur de se mettre à la merci de Marine Le Pen... qui a fini par lui tourner le dos.

De tels choix, en rejetant les propositions constructives à gauche, sont une insulte aux Français qui ont voté pour faire barrage à l’extrême droite. Le silence du « socle commun » soutient un Premier ministre franchissant toutes les lignes rouges. Quelles digues subsistent lorsqu’ils ouvrent la porte aux idées de l’extrême droite ? Sous le prétexte d’une gouvernabilité à tout prix, Michel Barnier et Emmanuel Macron mettent en péril notre pacte républicain. Cette stratégie n’est pas seulement une erreur politique ; elle est une faute morale.

Place publique refuse de participer à une telle dérive. Nous ne jouerons pas la carte de la déstabilisation pour des calculs politiciens. Mais nous ne cautionnerons jamais une trajectoire qui affaiblit nos institutions et trahit les attentes des Français. Alors que la bonne voie est de proposer des solutions pour renforcer nos services publics, protéger les plus vulnérables et garantir la justice sociale, le gouvernement préfère une politique qui creuse les inégalités et ignore les aspirations de millions de citoyens.

L’entêtement de la coalition gouvernementale pousse notre pays dans l’impasse. En refusant de tenir compte du résultat des urnes, du front républicain, des propositions constructives de la gauche, Emmanuel Macron et Michel Barnier choisissent le chaos, et ne nous laissent qu’une seule issue : la censure.

Demain, Place publique continuera d’agir en responsabilité. Nous sommes prêts à travailler, comme nous le disons depuis le début, avec toutes les forces qui rejettent l’extrême droite et ont participé au front républicain, sur la base d’un projet de gauche. Il en va de l’avenir de notre pays et de notre démocratie !

Christophe Estève

Place publique Réunion