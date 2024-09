La confirmation que le Président et le Premier Ministre restent sourds aux messages des Français

La nomination du gouvernement de Michel Barnier est la concrétisation du déni démocratique enclenché par le Président de la République au lendemain du 2nd tour des dernières législatives. Le changement de cap n’a pas eu lieu et nous craignons la poursuite d’une politique toujours plus injuste (Photo AFP)

Pire, les choix opérés avec de nombreuses personnalités issues des rangs de l’ancienne UMP, parmi les plus conservatrices, confirment les priorités et orientations politiques qui seront prises dans les mois à venir. À peine nommé, il est déjà question de coupes budgétaires pour les Outre-mer ou la biodiversité.

Or, les crises que traversent notre pays exigent des réponses progressistes, notamment en matière de justice sociale et fiscale, en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, et de transition écologique.

Nous attendons des actes forts pour soutenir notre population et notre territoire parmi les plus touchés. Le gouvernement doit impérativement intégrer le réflexe Outre-mer et l’adaptation aux spécificités locales dans son action.

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste demande à ce que les questions sociales et économiques de notre territoire soient placées au centre des préoccupations nationales.

Nous serons particulièrement attentifs aux mesures qui seront prises pour lutter contre la vie chère, soutenir les emplois locaux et renforcer les services publics, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation, au bord de la rupture.

Nous rappelons que les Outre-mer ne peuvent plus être la variable d’ajustement des politiques nationales. La solidarité nationale doit pleinement jouer et nous appelons Michel Barnier à ouvrir un dialogue respectueux et constructif avec nos élus locaux, afin de répondre aux aspirations légitimes des Réunionnaises et des Réunionnais.