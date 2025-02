La culture sacrifiée : le PLR s’alarme face aux nouvelles restrictions du gouvernement

Le projet de loi de finances 2025 impose une baisse de 150 millions d’euros au budget consacré à la culture. Le patrimoine perd 200 millions d’euros, la "transmission des savoirs et la démocratisation de la culture" perd 20 millions d’euros, et le Pass culture chute de 97 à 72 millions d’euros. Le PLR dénonce ces restrictions budgétaires qui plongent le service public de l’art et de la culture dans une situation alarmante et annoncent un plan de licenciement massif en cours dans le secteur de la culture. (Photo : www.imazpress.com)

Le Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) estime que 1.500 emplois du secteur culturel sont déjà menacés par ces coupes budgétaires. Supprimer ces emplois c’est faire reculer l’accès à l’art et à la culture autant sur le territoire national que dans notre île.

Amputer le budget de la culture, c’est condamner des milliers de projets, affaiblir le tissu associatif et indépendant, et réduire l’accès à la culture pour tous, notamment dans les régions les plus reculées et les quartiers populaires.

C’est aussi mettre en péril l’éducation artistique et culturelle, pourtant essentielle à la formation des citoyens de demain. Le budget alloué à la part collective du pass culture a également été revu à la baisse.

Depuis 2021 la part collective du pass culture permet aux classes de collèges et lycées de l’ensemble du pays de financer des sorties scolaires et des interventions artistiques.

L’État mobilisait 97 millions d’euros en 2024 pour ce dispositif mais ne prévoit que 72 millions d’euros pour financer la part collective du pass culture sur l’année 2025.

Et le 30 janvier dernier le gouvernement a annoncé le gel de la part collective du pass culture jusqu’à la fin de l’année scolaire. Résultat : Énormément de professeurs de collèges et lycées ont dû renoncer à des projets pédagogiques culturels planifiés depuis plusieurs mois avec leurs classes et des intervenants potentiels.

Cette décision gouvernementale prive de nombreux jeunes d’une découverte du monde des arts et du patrimoine et prive ces jeunes du droit à s’ouvrir au monde, à découvrir la culture, à apprendre et à se nourrir intellectuellement.

Il n'est pas admissible que des économies se fassent en sacrifiant la démocratisation culturelle, en sacrifiant l’emploi d’une filière fondamentale dans notre économie et en sacrifiant le service public qu’est la culture.

Le PLR dénonce ces restrictions budgétaires et exige du gouvernement qu’il reconsidère ces coupes budgétaires et le gel du pass culture. Ces décisions mettent en péril le secteur culturel, ainsi que le droit à un accès à la culture pour tous.

Pour La Réunion