La défense des intérêts des Mahorais : l'heure du choix

À Mayotte, département de la République et Région ultrapériphérique de l’Union européenne, des troubles nombreux, profonds et persistants existent depuis trop longtemps. (Photo Manifestation pour Wuambushu (Photo as/www.imazpress.com))

Est-il acquis pour la quasi-totalité des Mahorais que la crise sociale en vigueur a pour origine, dans une large part, l’immigration clandestine insuffisamment contrôlée dans l’île. Ce sont plus de 50% de la population recensées en situation irrégulière en 2022. C’est une situation hors du commun qui n’est observée dans aucun des départements français. L’hexagone en comptabilise 9% et cet élément n’a pas manqué de provoquer la colère de certains responsables politiques qui évoquent "une immigration incontrôlée" ainsi que "des capacités d’intégration et d’assimilation de la France saturées".

A la suite des demandes maintes fois réitérées par nos élus locaux, le Gouvernement a entendu le désarroi des Mahorais, et a courageusement proposé l’opération Wuambushu démarrée le 24 avril 2023 dont l’objectif est triple : lutter contre la délinquance, l’immigration clandestine et contre l’habitat insalubre.

Au-delà de ces objectifs, les Collectifs appellent à une appropriation d’ensemble des champs de politiques publiques impactées par la charge que représente l’immigration clandestine sur le territoire.

En effet, la situation contrainte que subissent les citoyens de Mayotte, ne trouve pas d’issue malgré les efforts de dialogue déjà menés. Elle est très lourde de conséquences sur l’activité économique, l’accès aux soins, l’éducation et l’environnement. Elle met gravement en péril les relations entre les différentes composantes de la population et l’idée du "vivre ensemble", fondement de la société mahoraise.

Aujourd’hui, "des groupuscules" de soignants ("200" !) allèguent sans aucune évaluation sur une tribune intitulée "Alerte Mayotte entrave à l’accès aux soins et risque majeur pour la santé publique" à l’instar des associations "droits-de l’hommistes". Ils questionnent les Ministres de la santé, de l’intérieur et du Ministre délégué aux outremer : "Comment allez-vous aujourd’hui permettre aux patients, un accès décent aux soins à Mayotte ?". Ce brusque réveil en dit long sur leur mépris face à l’exaspération des Mahorais qui sollicitent les services de santé du CHM, et qui se voient annoncer, "Madame, Monsieur, mais vous avez la carte vitale, vous pouvez aller consulter le médecin privé". Quelle médecine privée dans le plus grand désert médical de France ?

En effet, alors que les collectifs et les élus de Mayotte appellent à un wuambushu aussi sur la santé et l’école, ce sont, hélas, nombre d’exceptions légales introduites par le législateur qui constituent une entrave à l’accès aux soins et à l’égalité sociale inhérentes à la citoyenneté française.

A titre d’exemple, on peut se rappeler une note de service daté du 30 novembre 2015 du Directeur du CHM rétablissant la gratuité, conformément à l’ordonnance n°2012- 785 du 31 mai 2012. Dorénavant, les patients du CHM (à plus de 75% des non-assurés sociaux), n’ont plus à s’acquitter de la somme de 10 € pour une consultation simple ; 15 € pour voir un spécialiste et du forfait de 30 € pour les urgences; de 10 € pour les mineurs, et du forfait de 300 € pour un accouchement.

Ainsi, ordonne la géopolitique qui gouverne malheureusement toute notre législation et le déploiement des politiques dans notre île en matière d’accès aux soins, des règles de scolarisation, de séjour et d’accueil des étrangers : un véritable appel d’air, éloignant toute perspective d’alignement sur les standards nationaux.

-Que dire alors de la résurgence de maladies anciennes (déjà vaincues à Mayotte) importées par les immigrés illégaux et sévissant dans les bidonvilles tel que Kahani ?

-Que dire du mode de dispensation des médicaments au CHM en l’absence de véritable carnet de santé, favorisant ainsi la délivrance de traitements sans aucune traçabilité ?

-Que dire de l’activité du CHM essentiellement tournée vers l’obstétrique, empêchant de fait l’émergence de spécialités et obligeant les assurés sociaux à devoir aller se faire soigner en dehors de Mayotte ? 10.730 bébés de mères domiciliées sur l'île sont nés en 2022 selon l’insee ! Aujourd’hui, chaque famille MAHORAISE a son histoire avec le CHM.

-Que dire également des PMI, littéralement prises d’assaut par les non-assurés sociaux, mettant à genoux le budget du Conseil départemental ?

A titre de rappel, dans les 21 points de PMI de Mayotte en 2019, on comptabilise en moyenne par site et par semaine, 6 nouveaux enregistrements d’enfants nés hors Mayotte, soit l’équivalent de 18 naissances par jour !

Rajouté aux 27 naissances journalières recensées par l’insee au CHM sur la même année, on comptabilise véritablement à Mayotte l’équivalent de 45 naissances par jour (45 en 2023). Avec les 75% issues de mères étrangères en situation irrégulière, ce sont plutôt 2 salles de classes à construire par jour à Mayotte, dont une salle et demie rien que pour les enfants issues de l’immigration irrégulière !

Ces "groupuscules" de médecins avaient-ils par le passé alerté les autorités sanitaires sur l’urgence d’une politique de planification familiale à destination de ces patientes non assurées sociales ? Nous attendions de ces "groupuscules" qu’ils viennent participer au rassemblement du personnel du CHM ce mardi matin 16 mai, en réaction à la énième attaque dont a été victime leurs collègues traumatisés suite à l’attaque de leur bus qui a été vandalisé.

Eh bein oui, les Collectifs des citoyens de Mayotte défendent leur hôpital et leur système de santé. Nous nous insurgeons contre la politique d’envahissement orchestrée à Mayotte, organisée et soutenue par une catégorie de personnels des administrations publiques et servie par leurs opérateurs associatifs, et qui veulent faire passer les MAHORAIS pour des xénophobes !

La présence de Collectifs des citoyens de Mayotte aux abords des établissements de santé n’a d’autre objectif que de dénoncer cette politique publique tendant à servir l’informel, à l’instar de l’implantation d’une antenne du bureau de l’état civil au sein du CHM pour faciliter la vie des immigrés, ou encore la simple attestation sur l’honneur de domicile exigée par une collectivité pour inscrire un enfant à l’école. N’est-ce pas là un vrai appel d’air ?

De plus, les manifestations des Collectifs ne peuvent pas relever comme le titre la presse locale "la non-assistance à personne en danger !" puisque nous nous assurons de permettre la libre circulation des uns et des autres dans toutes nos manifestations. Et que même les forces de l’ordre n’ont jamais jugé utile d’intervenir, contrairement aux publics soutenus par les associations "droits-de-l’hommistes" qui n’ont comme arme d’expression que la machette, le caillaissage et la destruction des biens.

Délivrez Mayotte ! Entendez les cris des Mahorais !

Monsieur le Ministre Darmanain, intensifiez wuambushu par :

-une politique de fermeté absolue de reconduite à la frontière des étrangers illégaux, d’interdiction de pénétrer sur le territoire français,

-la répartition de la charge des mineurs avec les autres départements,

-un réexamen minutieux des dérogations légales en vigueur dans le territoire à l’orée de la future loi asile et immigration.

Plus que jamais, les Collectifs des citoyens de Mayotte réclament pour le 101ème département une législation garantissant l’accès aux soins conforme aux standards nationaux, pour les citoyens de Mayotte. C’est ça la promesse républicaine vaillamment revendiquée par les MAHORAIS.

Les Président.es des Collectifs de Mayotte