La France doit reconnaître un État palestinien

Comme la Norvège, l’Irlande et l’Espagne qui viennent d’entériner leur reconnaissance de l’Etat palestinien, la France doit suivre la voie de la solution à deux Etats en reconnaissant à son tour l’existence de l’Etat palestinien (Photo : www.imazpress.com)

Cette condition constitue un droit inaliénable pour les palestiniens et doit être la base des négociations avec le gouvernement Netanyahou, pour qu’une paix durable règne au Moyen-Orient et dans le monde. Aujourd’hui, 75% des 193 pays membres de l’ONU reconnaissent l’Etat palestinien.

La France, pays des droits de l’homme, ne peut rater la marche de l’histoire et doit s’inscrire dans la dynamique politique de reconnaissance de deux Etats, israélien et palestinien, qui coexistent pacifiquement, afin que cela devienne une réalité et non un horizon inatteignable.

Il y va de la dignité humaine de mettre un terme aux massacres commis de part et d’autre et de la dignité de la France, de faire partie du camp de la paix et non plus du camp de ceux qui livrent des armes qui ont coûté la vie à plus de 36.000 Gazaouis, comme c’est le cas des Etats-Unis et de l’Union européenne.

Philippe Naillet

Député de la 1ère circonscription

de La Réunion