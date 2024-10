La LODEOM, bouée de sauvetage de notre économie, est menacée !

L’évaluation en cours de la LODEOM suscite de vives inquiétudes au sein du tissu économique réunionnais. Ce dispositif d’allègements de cotisations sociales est un véritable bouclier pour nos entreprises. (Photo CCIR photo RB imazpress.com)

En abaissant les charges sociales, la LODEOM va bien au-delà d’un simple avantage fiscal. C’est un outil stratégique pour soutenir l’emploi, favoriser l’investissement et renforcer la compétitivité de notre économie, particulièrement fragilisée par des coûts de production élevés et des chocs économiques à répétition. La LODEOM participe ainsi à la diversification de notre économie et à la réduction de notre dépendance aux importations.



Réduire ces aides reviendrait à porter un coup fatal à de nombreuses entreprises et à mettre en péril des milliers d'emplois.



Ces entreprises, souvent des TPE, sont le cœur battant de notre économie. Des secteurs clés comme le BTP, le tourisme, l'agriculture, l'industrie et l’artisanat sont aujourd'hui menacés.



Il est donc impératif de maintenir ce dispositif qui a fait ses preuves.



Sa remise en cause entraînerait des conséquences désastreuses, menaçant des milliers d'emplois et fragilisant davantage notre économie : hausse du chômage, fermeture d'entreprises, recul du pouvoir d'achat.



C'est pourquoi, nous présidents de la CCI et de la CMA, ne pouvons envisager que les dispositifs existants soient compromis par des restrictions budgétaires et appelons le premier ministre et le gouvernement à maintenir en l’état la LODEOM et à prendre conscience de l'enjeu vital que représente ce dispositif pour notre île et nos entreprises.



Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,

Bernard PICARDO

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,

Pierrick ROBERT