La mairie entend notre appel, un marché de fruits et légumes le 9 septembre

Suite à la sollicitation de la Chambre d’agriculture à travers une conférence de presse organisée le samedi 26 août concernant l’annulation du marché forain de Saint-Pierre le 9 septembre, nous saluons la solution alternative proposée par la municipalité du Sud.

Approchée par de nombreux producteurs-transformateurs et artisans suite à l’annonce d’une annulation du marché forain de Saint-Pierre le 9 septembre en raison d’une journée dédiée aux personnes âgées, la Chambre d’agriculture est rapidement montée au créneau.

C’est dans ce sens et en ma qualité de président, que je suis intervenu le samedi 26 août lors d’une conférence de presse à la Ravine Blanche afin d’interpeller la municipalité sudiste sur la recherche d’une solution alternative. L’objectif, ne pas pénaliser l’écoulement des produits frais et, par extension, le travail et la trésorerie des agriculteurs.

Mettant en avant la cause noble que représente une journée dédiée aux personnes âgées, j’avais proposé l’adaptation et la délocalisation du marché sur un autre site de la commune afin de prendre en considération les demandes des producteurs.

La Chambre d’agriculture se félicite de cette solution

Ce jeudi, suite à l’annonce par la mairie de la mise en place d’un « Marché de fruits et de légumes » de substitution sur le parking Albany le 9 septembre, je souhaite remercier monsieur le maire et son équipe d’avoir entendu les doléances des agriculteurs et artisans représentés par notre chambre consulaire.

Je tiens également à saluer le soutien et l’intervention de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), des Jeunes Agriculteurs et de l’Association des Producteurs et Fermiers du Grand Sud (APFGS) pour leur participation active dans la recherche de cette solution.

Seule à l’initiative de cet appel des producteurs auprès de la municipalité de Saint-Pierre, la Chambre d’agriculture se félicite de cette solution trouvée pour nos agricultrices et agriculteurs.

Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’agriculture