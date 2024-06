La participation a été de 26,37%, soit une abstention de 73, 63%. Du jamais vu !

Je remercie les électrices et les électeurs de La Réunion qui ont voté avec le bulletin Léon Deffontaines. Nous aurions pu faire un peu mieux mais cela n’aurait pas changé grand-chose à la physionomie du scrutin.

En effet, la participation a été de 26,37%, soit une abstention de 73, 63%. C’est du jamais vu ! L’électorat réunionnais ne croit plus en l’efficacité de ces élections. Et, puisque le scrutin a eu lieu dans une circonscription unique, le constat est identique dans les autres territoires d’outre-mer. Guadeloupe (86% d’abstention); Guyane (90%); Martinique (88%); Kanaky (86%); Polynésie (86%); Saint-Pierre et Miquelon (79%) Saint Martin-Saint Barth (83%); Wallis et Futuna (69%). RUP ou pas, la confiance est brisée.

Juste après l’annonce des résultats, la situation politique s’est emballée avec l’initiative du Président de la République de dissoudre l'assemblée des Députés.

Emmanuel Macron a été élu Président en 2017. Il s’offre un second mandat en 2022 mais n’obtient pas de majorité à l’Assemblée Nationale. La logique aurait été qu’il dissolve la nouvelle assemblée ou bien qu’il remet la balle au centre. Il préfère piétiner la voix du peuple et gouverne à coup de 49-3. Avec la réforme de la retraite, il provoque l’exaspération et la colère. La sanction populaire est venue de ces élections européennes. Devant sa défaite, il aurait pu démissionner et tout remettre à plat. Il préfère rester en place et renvoyer les députés. Pas très courageux.

Il fait croire à l’opinion qu’il n’est pour rien dans l’aggravation de la crise dans sa deuxième mandature. Il fixe un calendrier très contraignant du scrutin : 30 juin et 7 juillet. Le délai de 3 semaines pour décider des candidatures et organiser une campagne par circonscription occultent l’essentiel : les débats sur l’urgence sociale et les défis d’avenir.

Voilà pourquoi les prochaines Législatives doivent débattre d’un seul sujet : le départ de Macron de la présidence de la République. Il veut nous diviser pour rester. Ne tombons pas dans ce piège. Macron parti, nous aurons l’intelligence de répondre concrètement aux changements contemporains et aux défis de l’avenir.