La Possession : "La situation au sein du conseil municipal est de plus en plus compliquée"

Le 21 septembre 2023, nous avons officialisé la rupture avec monsieur Philippe Robert et nous avons fait part de notre volonté de servir les intérêts des possessionnai (Photo : www.imazpress.com)

La situation au sein du conseil municipal de la Possession est de plus en plus compliquée ces derniers temps.

En toute transparence, vous avez eu connaissance des échanges avec l’équipe majoritaire lors d’un précédent conseil, nous avons pris le temps d’étudier et de réfléchir comment nous pouvions apporter notre contribution au bon déroulement des affaires de la ville.

Comme nous l’avions précisé dans notre dernier communiqué nous ne sommes pas là pour diviser ou être en confrontation constante par conséquent nous avons pris la décision en notre âme et conscience de nous engager de façon constructive dans des actions concrètes au sein de la municipalité.

Il reste 2 années pour finir cette mandature et nous souhaitons nous rendre utile aux habitants de la ville et participer activement aux affaires de la commune. Nous gardons, toutefois, notre liberté d’opinion sur certaines affaires et comptons faire entendre nos voix au sein de cette majorité.

Et non, nous ne sommes pas des vendus, ni des opportunistes qui ne pensons qu’à nos intérêts personnels. Nous sommes un groupe de citoyens élus, responsables, parents, professionnels intégrès socialement qui aimons notre ville et qui voulons œuvrer pour un meilleur développement de la commune.

Nous nous sommes engagés dès à présent à prendre des responsbilités d’élus de quartiers sur Sainte Thérèse, Camp Magloire et Ravine à Malheur.

Marie Annick Dobaria

François Deliron

Laurent Marcelina

Yannick Poulot