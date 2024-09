La rentrée dans les Maison familiale rurale ou l’alternance au menu dès la 4ème 

Cette semaine les centaines de jeunes inscrits dans les six MFR de l’Ile de la Réunion reprennent le chemin de leur école « pas comme les autres ». Dès 14 ans, les élèves des MFR passent plus de 50 % de leur temps de formation en stage dans des entreprises partenaires (Photo : UR 974)

Etablissements associatifs pilotés par les parents d’élèves et sous la tutelle du ministère de l’Agriculture ou de la Région, les MFR ont "inventé" l’alternance en France dans les années 1930. Aujourd’hui encore, les quelques 800 élèves ou apprentis qui rejoignent actuellement les MFR de La Réunion (1) vont passer plus de 50 % de leur temps de formation en stage dans les entreprises de l’île ! Dès les classes de 4ème et de 3ème, les élèves des MFR ont ainsi l’opportunité de consolider leurs apprentissages fondamentaux, de découvrir des métiers et de choisir une formation ultérieure (CAP, Bac Pro…) en connaissance de causes.

Quoit de neuf ?

Les MFR de La Réunion n’accueillent pas que des jeunes en âge du collège, elles proposent également (toujours en alternance) des CAP, Bac. Pro, voire BTS dans de nombreux secteurs : Agriculture, Services aux Personnes, Aménagement Paysager, Commerce, Petite Enfance, Animation Loisirs, Restauration et même Toilettage Canin ! On note cette année l’arrivée d’une de première du Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Forêt (GMNF) à la MFR de Saint Pierre pour former des jeunes passionnés par les métiers de l’environnement et de l’animation nature. Les MFR La Réunion proposent également une diversité de formations pour les adultes en transition professionnelle : dans l’animation (CP JEPS et BP JEPS), les Services aux Personnes (Animateur en Gérontologie, CAP

Accompagnement Educatif Petite Enfance), dans les métiers du paysage (Technicien Jardins Espaces Paysagers, titre pro Ouvrier du Paysage), dans l’Agriculture (Technicien Entrepreneur en Agriculture) et dans le Commerce (Titre Pro Manager d’Unités Marchandes).