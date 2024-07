Les Réunionnaises et les Réunionnais ont su se mobiliser pour dire non à l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. C’est un soulagement. Pour la liberté, l’égalité et la fraternité dans notre pays (Photo : www.imazpress.com)

J’adresse à cet égard toutes mes félicitations aux candidats de gauche qui ont été élus à La Réunion.

Cependant, les résultats du Rassemblement national sont trop importants pour se réjouir ce soir. Auparavant composé de 89 députés, leur groupe augmente son score selon les premiers résultats et s’implante dans de nouveaux territoires. Y compris ici, à La Réunion, où pour la première fois un député RN est élu. C’est un avertissement que nous devons entendre.

Autre résultat majeur de cette élection, le Nouveau Front Populaire arrive en tête ce soir. La gauche progressiste, réunie et élargie a su proposer un programme de confiance et d’espoir aux Françaises et aux Francais. La République a été sauvée ce soir.

L’espoir naissant doit absolument être entretenu. Nous devrons y répondre par des mesures à la hauteur des importantes attentes sociales. Les Réunionnaises et les Réunionnais le demandent.