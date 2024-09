La santé mentale devient-elle prioritaire aussi pour le nouveau 1er ministre ?

Déjà lors de son discours de politique générale, l’ancien 1er ministre Gabriel Attal avait annoncé vouloir faire de la Santé mentale de la jeunesse "la Grande Cause" de son action gouvernementale. Allons encore plus loin disait-il « en faisant la Santé Mentale de tous une Grande Cause Nationale ».

Après 8 mois à la tête du gouvernement de janvier 2024 à septembre 2024, sans que sa parole se manifestait en acte. Aussitôt parti et remplacé, que le nouveau le chef du gouvernement Michel Barnier annonçait lui aussi la couleur dans son discours de politique générale ce dimanche, voudrait que la Santé Mentale soit "la grande cause nationale en 2025".

Dans la passation de pouvoir aux côtés de son prédécesseur Gabriel Attal, il a tenu à rendre hommage à sa défunte mère, "qui pendant 35 ans, a été présidente d’une association de l'Union nationale de familles et amis de personnes malades mentaux de Savoie. Véritable modèle dans son parcours dira le nouveau 1er ministre. En faisant l’éloge de sa mère, une femme chrétienne de gauche, décédée en 2013".

Une femme qui "transformait tous les problèmes qu’elle rencontrait, dans sa vie personnelle, en cause publique". Elle n’a eu de cesse de mener différents combats. "Je n’ai pas oublié le moment très personnel et très émouvant où elle m’a demandé de lui remettre la Légion d'honneur", s’est-il rappelé. "Une maman, c'est très important", déclarait-il encore…Un discours très émouvant, pendant que moi je pensais aux nombreux jeunes que nous avions pu accompagner, mes collègues et moi pendant 40 ans dans des diverses activités, de notre politique d'inclusion à travers des activités et séjours thérapeutiques même en métropole ou à l'Île Maurice...Si c'était mon travail, la psychiatrie est devenue au fil des années une vraie passion qui a duré pendant 40 ans sur l'ancien site de St-Paul.

Il est vrai qu'avec le parcours de sa mère qui connaissait cette problématique de santé mentale et lui de ses bonnes intentions de faire de la santé mentale "grande cause nationale en 2025". Une grande question se pose, sera-t-il encore à la tête du gouvernement en 2025 ? Quelle sera la durée de vie de ce nouveau gouvernement, alors qu’à peine installé, est déjà menacé par une épée de Damoclès d'une motion de censure ?

Bref, devant les nouveaux besoins en santé mentale, et les réponses qui se font attendre, le premier ministre aura-t-il le temps et les moyens de faire la santé mentale "une grande cause" en 2025 ? Je reste particulièrement sceptique sur ce sujet grave, qui est la santé mentale, surtout après avoir exercé dans ce milieu que je connais modestement un peu.

Jean Claude Comorassamy