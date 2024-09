La Sénatrice s'exprime face à la nomination du Gouvernement

Depuis le soir du 9 juin 2024, le président de la république s'agrippe au pouvoir et s'enfonce dans un déni démocratique total : la dissolution brutale de l'Assemblée Nationale et les élections législatives hâtives ont conduit la population à rejeter massivement la politique d'Emmanuel Macron. Pourtant, par la nomination de Michel Barnier au poste de Premier Ministre, le chef de l'Etat ne reconnaît en rien la parole des urnes. Le nouveau gouvernement formé par Michel Barnier amorce clairement que la bascule du gouvernement de notre pays vers la droite extrême de l'échiquier politique (sly/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En seigneur, le Président de la République refuse d'entendre le peuple et accorde le pouvoir aux perdants, comme si aucune élection n'avait eu lieu. D'ailleurs, pour beaucoup, la dissolution de l'Assemblée Nationale et les élections législatives anticipées se résument simplement à un remaniement ministériel tant on étouffe la parole des urnes. Ce gouvernement de droite ne reflète en rien le désir démocratique exprimé par plus de 7 millions de Français qui ont porté leurs suffrages sur le Nouveau Front Populaire au second tour des élections législatives du 7 juillet. À La Réunion , 6 députés ont été élus pour porter l'espoir de la population qui a voté pour rejeter la feuille de route des gouvernements macronistes et demander le changement.

Mon attention se porte sur le budget dont les contours sont de plus en plus flous. On sait seulement que les ministres qui s'installent au gouvernement ne sont pas les meilleurs défenseurs des services publics. Mon attention se concentre également sur le sort réservé aux Outre-Mer. Les manœuvres du Président de la République n'ont pas suffi à nous faire oublier la situation politique et institutionnelle dramatique en Nouvelle- Calédonie. Deux morts de plus la semaine dernière et rien pour ouvrir le dialogue, ramener la paix ni envisager l'avenir pour le peuple qui souffre. Je pense aussi à la Martinique qui proteste contre la vie chère et qui exprime son désespoir et sa souffrance dans la rue. À La Réunion, l'injustice sociale est le quotidien désespérant d'une population qui se sent de plus en plus abandonnée à la vie chère et à la crise du logement.

Je demande aux ministres du gouvernement du Premier Ministre Michel Barnier de respecter la voix du peuple et de considérer avec l'attention requise la situation alarmante de nos pays ultramarins : reprendre le chemin des Accords de Nouméa, entendre la détresse de la Martinique, prendre en main le problème de la vie chère à La Réunion et dans tous nos territoires ultramarins, sans en renvoyer la responsabilité aux collectivités locales en demande de soutien de la part de l'Etat, mettre en œuvre une véritable continuité territoriale qui donne toutes ses chances à notre jeunesse, s'emparer des problématiques de santé publique qui fragilisent notre population, déployer les plans d'actions immédiats pour sortir de la crise du logement.