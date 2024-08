La situation agroalimentaire de La Réunion en réalité catastrophique

La situation agroalimentaire de La Réunion (qui dépend des importations à 77 % selon l’ADEME et à 80 % selon Oasis Réunion – voire à 95 % si on tient compte du fait que 95 % de l’agriculture locale dépend elle-même des importations) est en réalité catastrophique. Et ce, tant du point de vue de la sécurité que de la qualité et de l’identité (Photo : AFP)

Vous avez choisi de montrer une photo très appétissante d’un produit dont la qualité nutritionnelle et environnementale est carrément scandaleuse sur le plan de l’éthique (avec un mode d’élevage industriel en batterie) et ruineuse (avec les coûts cachés de dépollution de ce type d’élevage) sur le plan des finances publiques !

De surcroît, et ce n’est pas un détail : 100 % de l'alimentation de ces poulets qui leur est donnée à longueur de journée (et de nuit) dans un confinement total avec un espace de vie équivalent à une feuille de papier A4, est inappropriée (ce n’est pas du tout l’alimentation qu’ils recherchent naturellement car ce sont des omnivores) et contient des OGM !

Pour mémoire, la France (et donc La Réunion) importe toujours environ 2 à 3 millions de tonnes de soja et de maïs transgéniques du Brésil et des USA pour l’alimentation du bétail.

En effet il est à noter et à faire savoir que pratiquement toute la viande servie en restauration collective scolaire réunionnaise (*) soit 24 millions de repas par an (dont environ 10 millions sont gaspillés !) est impactée par les OGM ... mais personne n'en parle car cette transparence n'a pas été rendue obligatoire par la loi, contrairement à la Convention d'Aarhus signée par tous les États de l'Union européenne dont la France en 2002, qui stipule bien dans son article 5 alinéa 8 que "Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause."

(*) sauf la viande labellisée en BIO, qui représente un pourcentage quasi négligeable.