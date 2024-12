La vérité sur le prix de la bonbonne de gaz

Un Collectif qui se dit "des jeunes bénédictins engagés" a publié une tribune dans la presse en évoquant l'augmentation du prix de la bouteille de gaz annoncée par la Région le 27 décembre. En réalité, et les Bénédictins le savent, ce groupuscule politique exploite ce sujet pour essayer de porter atteinte à mon image et mon engagement en ma qualité de Conseiller départemental de Saint-Benoît (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

On n'a pas entendu ce Collectif quand le dispositif régional a été mis en place grâce à la contribution du Département en 2022. On n'a pas entendu ce Collectif quand plus de 1.500 Bénédictins ont bénéficié des aides du Département et du CCAS de la ville après le passage de Belal.

Aujourd'hui le soi-disant collectif déforme la réalité mais les faits sont têtus.

Le dispositif du gel du prix du gaz qui a duré 2 ans et demi, alors qu’il était prévu pour 5 mois au départ !

Je rappelle que l'aide apportée par les collectivités, c'est de l'argent public !

Autrement dit, ce sont nous-même, contribuables, qui avons payé les 20 millions d'euros versés par la Région au pétrolier dans le cadre de ce dispositif régional. Pour le Département, il est hors de question de dépenser l'argent public indéfiniment. D'autant que nous traversons une période de grande incertitude au niveau national, en matière de budget.

La Région se plaint aujourd'hui quand le Département décide de se retirer du dispositif régional du gaz et choisit de donner la priorité aux plus vulnérables. Est-il nécessaire de rappeler les multiples désengagements de la Région d'une manière unilatérale, pour ne citer que l'exemple du CNARM ou encore dans le dispositif d'amélioration d'habitat, tant attendu par les Bénédictins. Aujourd'hui, le Département assume ses responsabilités dans ces dispositifs, sans faire de bruit, malgré la défection de la Région.

Pour revenir au gel du prix du gaz, à maintes reprises les élus du Département ont dénoncé les lacunes de ce dispositif régional. Nous avons constaté qu'il y a un manque flagrant d'équité sociale dans son application.

En effet, certains foyers qui n'ont pas forcément besoin de cette aide en bénéficiaient. Autrement dit, le dispositif ne cible pas spécifiquement le public du Département, c'est-à-dire, les plus fragiles qui restent nos priorités et qui sont les plus nombreux.

Je déplore enfin l'exploitation de ce sujet à des fins politiques par certaines personnalités qui manipulent l'opinion quand ils parlent

"d'augmentation directe de 3€ de leurs dépenses quotidiennes". Mensonge : aucun foyer ne termine une bouteille de gaz en une seule journée ! L'augmentation n'est donc pas de 3€ par jour comme annoncé, mais de 3€ tous les 2 mois, voire tous les 3 mois.

Je tiens enfin à rassurer les Bénédictins que, nous, Conseillers départementaux de la majorité, sommes engagés à assumer notre rôle d'accompagnement des plus fragiles. Nous allons notamment améliorer le dispositif CAPAH (Chèque d'accompagnement personnalisé alimentaire et d'hygiène) qui a déjà fait ses preuves et auquel plus de 12.000 Réunionnais ont bénéficié.

Le Département reste aux côtés des plus fragiles.

Augustin Cazal

Conseiller départemental (Canton 7 de Saint-Benoît)