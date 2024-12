Lancement du mouvement citoyen "Engagés"

Nous, citoyens et citoyennes Réunionnais(es) engagés dans la construction d'un avenir meilleur pour tous, sommes fiers de vous annoncer la naissance d’un mouvement citoyen : Engagés. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Face aux défis sans précédent auxquels est confrontée La Réunion, nous ressentons le devoir de proposer une alternative constructive, inclusive et résolument tournée vers l'avenir.

Le mouvement Engagés se veut le reflet de cette volonté collective de changement, porté par des valeurs de solidarité, d'égalité, de justice sociale, de respect des autres, d’humanisme et de durabilité environnementale.

Toutes ces valeurs ont été portées lors des élections législatives 2022 et 2024 et ont reçu un écho plus que favorable auprès de la population Réunionnaise.

Alors forts de ces résultats, nous sommes plus que déterminés au travers de notre mouvement Engagés à construire ensemble, avec chaque Réunionnais, un avenir où chacun pourra s'épanouir dans une société juste, solidaire, durable et avec moins d’insécurité.

Ce mouvement repose sur les principes fondamentaux suivants :

1. Innovation sociale : nous aspirons à créer une société qui favorise l'innovation sociale, économique et technologique pour répondre aux besoins de tout un chacun, en particulier des plus vulnérables. L’humain sera au centre de nos préoccupations.

2. Justice et égalité : nous nous engageons à promouvoir la justice sociale et l'égalité des chances pour tous, en luttant contre les discriminations sous toutes ses formes et en garantissant l'accès aux droits fondamentaux.

3. La vie chère : cela ne peut pas être une fatalité, c’est un choix que nous devons refuser collectivement. L’accès aux produits de 1ere nécessité qui devient de plus en plus difficile, ne doivent pas être perçus comme des conditions acceptables mais comme des injustices que nous avons le pouvoir de changer. les politiques publiques doivent mettre fin à cette spirale infernale

4. Reconnaissance des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap : c’est le défi qui doit être relevé. Protéger, accompagner au quotidien les personnes vulnérables (déplacements, conditions de vie, emploi, école, loisirs, soins...) mais aussi soutenir pour une meilleure reconnaissance des métiers d’aides à la personne (infirmiers, aidants à domicile ...)

5. Droit à un logement : nous mettrons tout en œuvre pour que les Réunionnais propriétaires et locataires disposent d’un logement digne et pour que les locataires puissent avoir accès à un logement avec un prix de loyer abordables.

6. Transition écologique : nous assumons la responsabilité de protéger notre planète et de préserver ses ressources pour les générations futures, en adoptant des politiques ambitieuses de transition écologique et énergétique.

7. Valoriser notre savoir-faire: les Réunionnais disposent d’un savoir faire qui n’est pas suffisamment soutenu, valorisée. Cette richesse on la retrouve aussi bien dans l’artisanat, l’agriculture, le monde associatif, les créateurs d’entreprises.

8. Démocratie participative : nous croyons en une démocratie vivante et inclusive, où chaque voix compte et où les citoyens sont pleinement impliqués dans le processus décisionnel. L’Humain au centre de la vie de la cité !

9. Coopération internationale : nous défendons la coopération internationale et la solidarité entre les nations pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les migrations et les inégalités.

Ensemble construisons cette société où l’Humain sera au centre de toutes préoccupations et au centre de toutes décisions .

Nous appelons tous les Réunionnais qui partagent notre vision à nous rejoindre dans cette entreprise commune.

Rejoignez "Engagés" pour façonner ensemble La Réunion de demain !