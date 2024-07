Félicitations à Younouss Omarjee

Je tiens à féliciter le Réunionnais, Younous Omarjee pour son élection au poste de vice-président du Parlement Européen ! C’est la marque d’une nouvelle étape significative dans la représentation de nos pays de l’Océan Indien, de l’Atlantique et du Pacifique au sein des institutions européennes. (Photo : www.imazpress.com)

Son élection au sein du Parlement européen est également le reflet de la continuité et de l'héritage politique de Paul Vergès et d’Elie Hoarau, qui ont toujours œuvré pour la reconnaissance et la valorisation de La Réunion sur la scène internationale.

Paul Vergès et Elie Hoarau ont tous deux laissé une empreinte indélébile dans la politique réunionnaise, française et européenne. Leur combat pour la justice sociale, l'égalité et le développement durable a inspiré de nombreux citoyens et acteurs politiques. Younuous Omarjee perpétue un héritage de défense des droits et des intérêts des territoires ultramarins.

L'élection de Younous Omarjee à ce poste important est non seulement une reconnaissance de son engagement et de son travail, mais aussi un signal fort pour la diversité et l'inclusion au sein des instances européennes.

Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles responsabilités, et espérons qu'il continuera à œuvrer pour un avenir plus équitable et prospère pour tous les citoyens européens, en particulier ceux des régions dites ultrapériphériques qui ont toutes une singularité.

Je considère que cette élection est un pas de plus vers la reconnaissance de La Réunion et de ses spécificités au niveau européen, et nous pouvons tous en être fiers.

Maurice Gironcel