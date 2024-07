Le député adresse une lettre au directeur de la CGSS sur les retraites

Dans le cadre de mes permanences parlementaires, j'ai été sollicité par nombre de citoyennes et citoyens sur les difficultés de traitement de leurs dossiers de retraites afin d'ouvrir leurs droits (Photo : www.imazpress.com)

Loin d'être des cas isolés, ces situations font écho aux milliers de dossiers en attente sur toute l'île (10.000 nous apprend la presse) dont le délai d'attente dépasse parfois 6 mois voire un an...

Cela plonge ces personnes dans la précarité alors qu'elles ont travaillé et cotisé toute leur vie. Bien conscient de la croissance exponentielle des dossiers à traiter pour vos services (20% d'entrées en plus), je me tiens à votre disposition pour échanger sur les solutions à apporter afin de résoudre cette situation préjudiciable pour les personnes concernées mais également pour notre pacte républicain qui est basé sur la confiance.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général de la CGSS de La Réunion, mes salutations distinguées.