Le gouvernement Bayrou : c’est le 1er avril à la veille de Noël

Le nouveau gouvernement Bayrou est une farce politique dans laquelle les Françaises et les Français sont les victimes et les dindons… de noël !

Le premier ministre a réussi en 10 jours à ressusciter des premiers ministres qui ont œuvré pendant leur exercice gouvernemental à détricoter de nombreuses les protections sociales issues de l’après-guerre.

Nous nous demandons comment le parti socialiste local assume-t-il les nominations de leurs compagnons de route comme Manuel Valls et François Rebsamen qui ont été ministres sous l’ère Hollande.

Par ailleurs, nous attirons également l’attention sur la reconduite d’Annie Genevard à la tête du ministère de l’agriculture. Elle œuvre en silence, avec le soutien des sénateurs, à démonter les normes qui protègent les sols, l’eau et la biodiversité de l’agriculture intensive et gavée de pesticides.

Enfin, ce gouvernement c’est l’expression triomphante des privilèges, de la domination des nantis et des biens-nés qui refusent de basculer dans un monde nouveau soumis aux effets quotidiens du changement climatiques. C’est un gouvernement de la rente et de l’élite !

Nous espérons plus de solutions « divines » de nos gouvernants car ils manifestent une fois de plus et dirigent la Nation avec une vision rabougrie, terne et passéiste.

A la voix citoyenne, nous tricoterons sur notre territoire, avec les forces vives volontaires, des solutions nouvelles légales et fait-maison pour répondre aux urgences écologiques et sociales de notre temps.

A la veille de noël, ce gouvernement est un cadeau empoisonné, que nous refusons d’accepter !