Le maire et la majorité ne suivront pas Line Baillif

Les élus de la majorité municipale des Avirons prendront part aux élections législatives au titre de citoyens et d’acteurs de la vie politique (Photo : www.imazpress.com)

Ils le feront ensemble au regard des idées, des programmes, de l’historique de la 7éme circonscription mais aussi de la capacité des candidats à honorer leurs engagements.

La concertation réengagée sur ce sujet au sein du conseil permettra l’expression d’une position unanime et d’une proposition engagée de vote.

Cependant la démocratie permet à chacun d’adopter une posture individuelle, qu’il soit citoyen, élu, conseiller, adjoint du conseil municipal. Pour ce qui concerne les élus des Avirons, nous nous sommes engagés dès le départ au respect de nos citoyens en démontrant une solidarité d’équipe porteuse d’un même message. C’est ainsi que des dynamiques de projets, de partenariats institutionnels et politiques ont été initiées et progressent en faveur de la commune.

La majorité municipale unie ne peut donc cautionner l’initiative individualiste de madame Line Baillif adjointe aux Avirons, qui rompt ainsi l’esprit de la concertation permanente au sein de l’équipe. Cet acte mettra fin aux formes actuelle de collaboration.

Nous indiquons clairement notre désolidarisation vis-à-vis de son geste de soutien individuel à un candidat de notre circonscription. Il n’y a donc aucun engagement collectif des élus des Avirons à l’égard de ce binôme de candidatures.

La majorité municipale, de manière solidaire, annoncera en temps voulu et de façon réfléchie, le résultat de ses concertations concernant les candidats en lice et la position adoptée en conséquence. Elle sollicitera et invitera démocratiquement les électeurs de la commune à les rejoindre.

Le Maire

Eric Ferrère