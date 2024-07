Le mutisme de mon opposition politique face aux dangers de l’extrême droite

J’alerte en tant que Président de l’UDSA et élu municipal sur le mutisme de mon opposition politique face à l’extrême droite. En effet, force est de constater que l’opposition politique à l’équipe municipale en place pratique soit la langue de bois soit l’absence de réaction alors que le moment est grave et sérieux. Les partisans du "ni-ni" font donc preuve de lâcheté ! (Photo : rb/www.imazpress.com)

Certains, n’ont pas eu d’autre choix que de soutenir une candidate divers centre (DVC) qui se positionne comme une indépendante. Aujourd’hui, après son élimination dès le premier tour je remarque que ses soutiens brillent par leur grande discrétion face aux dangers que représentent la famille Le Pen, c’est à dire le Rassemblement National, ex-Front National.

En tant que responsable politique engagé depuis plus 25 ans pour la défense des plus précaires et des plus faibles, je regrette ces pratiques qui consistent à mettre au second plan les intérêts supérieurs des réunionnais au profit d’intérêts électoralistes et personnels.

Cette politique malsaine, la population n’en veut plus. Ces comportements « politiciens » expliquent la montée de l’extrême droite sur notre territoire d’Outre-Mer qui de par son histoire, ses valeurs et son modèle de vivre ensemble ne serait compatible puisque ce parti prône dans son ADN le séparatisme, la xénophobie et la haine qui n’a pas lieu d’être localement. Je ne néglige pas votre exaspération face aux difficultés mais la solution ne viendra pas du Rassemblement National qui vous propose un saut sans parachute.

Je poursuivrai mon combat politique pour le développement humain, économique et environnemental de mon territoire en faisant preuve d’un engagement sans faille et dans la transparence. C’est cette troisième voie politique, bien plus noble, que nous devons incarner aujourd’hui afin de convaincre les électeurs et de proposer un projet territorial qui servent les réunionnaises et les réunionnais.

Je sais compter sur votre mobilisation et votre discernement pour faire bloc contre l’extrême droite ce dimanche 7 juillet à Saint-André.