Le naufrage de M. Lacouture et la noyade de Mme Tronc

Au 30 juin 2024, à l’Etang-Salé le taux de participation aux élections législatives s’élève à 51% soit 6599 votants, ce qui correspond à 2410 votants de plus que les élections législatives de juin 2022 (33.22%). La démocratie s’est exprimée, les urnes ont parlé. Une nouvelle fois, après les élections Européennes, l’Étang-Salé marque son ancrage à droite en portant M. Jean-Luc Poudroux, représentant du Rassemblement National en tête des suffrages.



Ces résultats sont en cohérence avec le vent de changement qui souffle sur notre pays avec le rejet de la politique Gouvernementale, le désaveu cinglant du parti Présidentiel, et le retour à une bipolarisation de la vie politique aux extrêmes, qu’ils soient de droite comme de gauche.

Au soir du 30 juin 2024 sur la commune de l’Étang-Salé:



- Jean Luc Poudroux obtenait 1979 voix (32.08%)

- Perceval Gaillard, 1881 voix (30.50%)

- Thierry Robert, 796 voix (12.91%)

- Isaline Tronc, 548 voix (8.88%)

- et enfin, Cyrille Hamilcaro, soutenu par Jean Claude Lacouture, n’obtient que 377 voix (6.11%)



Au plan Communal, ce résultat signe également le naufrage de l’ancien maire, Jean-Claude Lacouture et de son équipe : Laura Corré, Sonia Lapierre, Gérard Lepinay , Guy Payet, Patricia Vitry,...,...., qui s’étaient tous engagés en faveur de Cyrille Hamilcaro, (l’ancien Maire de St-Louis). Ils ont totalisé 377 voix sur la Commune pendant que Mme Isaline Tronc faisait 548 voix.



Isaline Tronc, elle aussi est en chute libre en passant de 14.84% aux législatives de juin 2022 à 8.88% pour ces législatives de juin 2024 sur la commune de l'Étang-Salé.



Élus de l'opposition et ayant été aux responsabilités, ils n'ont pas su convaincre, n’ont pas su fédérer et n’ont pas su mobiliser : Mr Jean Claude Lacouture et Mme Isaline Tronc ont connu un rejet sans équivoque de leurs candidatures, personnes et soutiens sur la commune.



Ce retour manqué est un cruel désaveu aussi bien pour Cyrille Hamilcaro que pour Jean Claude Lacouture qui voulaient, au travers de cette élection, signer leur retour en politique. Les tournures de phrases utilisées en disaient long sur les ambitions de M. Lacouture :

"donner un signal fort" (…), "une élection peut en cacher une autre » (…) , "c’est un avant-goût des élections de 2026" (…), "cheval un tour i sava valser" (…)



M. Lacouture, lors d’un meeting de soutien à son candidat Cyrille Hamilcaro, réclamait le droit à l’oubli pour leurs erreurs passées. Avec 377 voix à l’Etang-Salé, voilà leurs vœux exaucés.



Cet attelage a plus habitué la population aux Palais de Justice qu’au Palais Bourbon.



Il est fini le temps où M. Lacouture faisait la différence en soutenant un candidat : Fabrice MAROUVIN VIRAMALE par exemple au 1er tour des législatives de 2017 où il a fait 32.58 % soit 1 424 voix, sur l'Étang-Salé. Et au 2ème tour : 54.29 % soit 2 564 voix, toujours sur l'Étang-Salé.



Aujourd'hui le soutien de M. Lacouture envers un candidat se résume à 377 voix sur le territoire de l'Étang-Salé. Son déclin politique est définitivement acté.

Il ne pèse plus, il n’est plus écouté et n’est plus suivi par la population de l’Etang-Salé.



La page de M. Lacouture et de son équipe est définitivement tournée. Mme Tronc est également effacée en passant de 14.84% aux législatives de juin 2022 à 8.88% le 30 juin 2024 sur l’Etang Salé.

Sur le plan national et départemental : la stratégie de diabolisation de l’extrême droite a atteint ses limites, et la gauche pour exister est contrainte de s’allier à l’extrême gauche.



Les électeurs ont exprimé leur souhait de mettre à la tête de leurs circonscriptions des candidats qui font partie d’un extrême, ou de droite ou de gauche, nous respectons ce choix.



Ils sont libres de voter en leurs âmes et conscience, nous ne donnerons pas de consigne de vote.

Mathieu HOARAU

Maire de l’Etang Salé