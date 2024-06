Le peuple est à un tournant de son histoire

Le 30 juin 2024 le peuple est appelé de nouveau aux urnes cette fois pour élire leurs députés(es), aprés la dissolution prononcée par le Président de la République au soir du 9 juin 2024. La politique menée depuis 7 ans frappe durement les plus fragiles de notre société et l’ensemble des salariés(es) (Photo d'archives)

7 ans de souffrances !

7 ans d’injustice sociale !

7 ans d’inégalités !

7 ans de réformes injustes et impopulaires !

7 ans de mépris envers le peuple !

La Réunion subit durement l'inflation et une augmentation des prix à la consommation, la hausse de la facture EDF, l'augmentation des impôts, la réforme de l'assurance chômage et le travail des seniors . visant à satisfaire ses amis du medef. Emmanuel Macron et Gabriel Attal et toute la macronie ont subi une sévère défaite le 9 juin 2024 !

Contre le financement de la guerre en Ukraine !.

Pour le mandat unique !

Pour un Etat Palestien !

Avec Macron et Attal ils sont aux services des plus riches !

En finir avec le cumul de mandat !

Il est temps d’en finir avec cette politique ultra libérale et de la sociale démocratie de soutenir une nouvelle candidature de la gauche du peuple dans la 1ère circonscription de Saint-Denis.

Jean-Paul Panechou