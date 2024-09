Le PLR dénonce l'assassinat de deux militants Kanaks et appel au respect des droits des peuples autochtone

Le PLR exprime sa profonde indignation face à l'assassinat de deux citoyens Kanaks dans la nuit du 18 au 19 septembre 2024, lors d'une opération menée par des membres du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) en Nouvelle-Calédonie. Cet acte, d'une violence inacceptable, s'inscrit dans un contexte de tension grandissante qui perdure depuis trop longtemps entre l'État et le peuple kanak.

Le PLR tient à rappeler que ces événements tragiques ne sont pas isolés, mais symptomatiques d'une situation de conflit qui nécessite une attention urgente et résolue de la part des autorités françaises. Le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, reconnu à l'échelle internationale, doit être respecté. Il est impératif que la France, en tant qu'État de droit, veille à la protection des populations autochtones et à la résolution pacifique des conflits, dans le respect de leur dignité et de leurs aspirations légitimes.

Nous appelons le gouvernement de Michel Barnier à prendre ses responsabilités et à faire de la résolution du conflit en Nouvelle-Calédonie une priorité absolue. Le recours à la violence d'État ne peut en aucun cas constituer une réponse acceptable aux revendications politiques et sociales du peuple kanak. Il est nécessaire d'ouvrir un dialogue inclusif et transparent, avec toutes les parties prenantes, afin de trouver des solutions pacifiques, respectueuses des droits humains et des valeurs démocratiques.

Le PLR exprime sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble de la communauté kanak dans cette épreuve douloureuse.

Nous réaffirmons notre engagement indéfectible en faveur de la justice, de la paix et du respect des droits des peuples autochtones. Seule la reprise d’un dialogue apaisé avec l’ensemble des parties prenantes de Nouvelle-Calédonie-Kanaky en renouant avec l’esprit des accords de Nouméa peut conduire à une résolution de ce conflit.

Nous invitons à la mobilisation pour soutenir cette cause et à exiger du gouvernement une réponse immédiate et appropriée face à cette tragédie. La paix en Nouvelle-Calédonie ne pourra être assurée que par le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des droits fondamentaux.

Pour La Réunion