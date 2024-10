Le président du Département salue l'excellent travail de Jérôme Filippini

Suite à l’annonce de la nomination du Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, je tiens à saluer l’engagement d’un haut fonctionnaire soucieux de travailler en étroite collaboration avec les élus du territoire sur les grands dossiers qui concernent notre île (Photo : www.imazpress.com)

Jérôme Filippini a toujours su privilégier la voie de la concertation et du dialogue, démontrant une qualité d’écoute remarquable et une vision très juste des problématiques de La Réunion et des réponses à apporter.

Si les Préfets sont des serviteurs de l’Etat amenés à se déplacer régulièrement, il est des personnalités qui marquent à jamais leur passage, à travers leur humanité et leur grand sens de l’intérêt général.

Jérôme Filippini aura marqué son passage par sa volonté de connaître La Réunion et les Réunionnais, et c’est, je le sais, avec une part de cette île monde dans son cœur, qu’il s’envolera prochainement vers l’Ile de Beauté, où je lui souhaite bien évidemment une bonne continuation.

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental