Le rapport définitif de la chambre régional des comptes confirme la catastrophe financière et budgétaire pour la SPL Estival et la CIREST

Je suis en tant que Maire, élu de proximité, estomaqué par le rapport définitif de la chambre régional des comptes qui démontre l’ensemble des gabegies financières organisées par l’exécutif de la Cirest depuis 2020. Ce rapport est honteux pour l’exécutif de la Cirest, son Président, qui déclarait en 2020 lors des conseils d’administration que la transformation de la SEM en SPL allait être un gage "de plus grande transparence et d’efficacité" (Photo www.imazpress.com)

En tant qu’élu de la microrégion Est, je déplore l’absence totale de considération pour les contribuables publics et pour les habitants de la microrégion. Une gestion aussi hasardeuse d’une société de transport si importante pour notre population réunionnaise est impensable.

Force est de constater que ce rapport exhaustif de la CRC fait état de prises de décisions arbitraires et sans fondement légal la plupart du temps. La synthèse de ce rapport et le champ lexical utilisé dans la totalité du document laisse le lecteur perplexe. Je cite :

- défaut de contrôle ;

- gouvernance défaillante ;

- dérives financières ;

- prévisions budgétaires insincères ;

- procédure d’alerte sans effet ;

- prestations douteuses et choix couteux ;

- arrangements et entorses.

Le conseil communautaire prévu ce vendredi 27 septembre à la Cirest est une honte pour l’exécutif de l’intercommunalité en place. Ces fautes graves impactent directement les familles de cette société de transport et au-delà viennent détruire les capacités d’investissements de la Cirest au profit de notre microrégion qui accuse des retards structurels importants.

Le Président de La Cirest ne pourra pas éternellement se cacher derrière la mauvaise gestion de son PDG à qui il a accordé sa confiance en 2020. Il avait même assuré qu’il veillerait attentivement à ce que les fonds publics soient utilisés à bon escient.

Malheureusement, la réalité en 2024 est bien autre. A force d’être dans le paraître, il risque aujourd’hui de disparaître. Je rappelle qu’une plainte a été déposée le 9 août 2023 pour détournement de fonds publics et complicité de ce délit et toutes autres infractions que l’enquête permettra de révéler.

Joé Bédier, Maire de Saint-André