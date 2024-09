Le scandale des tarifs aériens sur le transport les animaux depuis les DROM

A l’initiative d’APEBA, 22 associations se sont regroupées et ont adressé un courrier au Préfet, pour demander le plus vite possible des aménagements et des conditionnalités améliorées (Photo : www.imazpress.com)

Nous remercions le sous Préfet qui a rencontré toutes les compagnies aériennes à ce sujet et qui se mobilise sur ce dossier.

En effet, l'an dernier toutes les compagnies aériennes françaises ont augmenté leurs tarifs pour le transport en soute et en cabine et ont drastiquement modifier les conditionnalités de transport des animaux.

Elles prennent ainsi en otage tous les DROM qui sont confrontés à une errance et maltraitance animales extrêmes, sans aucun service ajouté justifiant les hausses des tarifs de plus de 270% en post COVID.

Elles ont non seulement augmenté les tarifs, mais modifié les conditions de transport : nombre d’animaux par passager, nombre d’animaux par cage, nombre de cage par passager.

On est passé de : "pas de limite de cage" à "une cage par passager" ou de "3 animaux par passager" à "un seul par passager", obligeant les associations à renoncer à leurs sauvetages chaque jour, par incapacité financière, ne pouvant pas assurer les voyages, malgré les adoptions se présentant en métropole.

Aucun service amélioré n’a été mis en place, permettant de justifier la hausse des tarifs de 270% pour le transport d’animaux domestiques (soute et cabine) et les conditionnalités imposées qui se sont durcies, augmentant le cout par animal directement.

Les partenariats initiés ponctuellement avec Air Austral et APEBA par exemple, n’ont pas été renouvelés. Alors que l’Etat a fortement investi pour le maintien en activité de ces compagnies et préserver l'emploi.

La Protection animale et les animaux des réunionnais n’ont pas à être sacrifiés en post crise sanitaire.

Les compagnies aériennes ont pourtant un grand intérêt à s’engager sur ce dossier, afin de montrer leur soutien aux réunionnais et à la politique du Préfet, en appui au secteur touristique et ainsi contribuer à la Protection animale.

Pourtant, rien n’est proposé aux associations, malgré les demandes de partenariat faites depuis des années.

Elles prennent en otage l’ensemble du département, les associations de protection animale et les réunionnais qui voyagent avec leurs animaux, qui pour beaucoup ne peuvent plus les emmener avec eux. Les abandons augmentent, les sauvetages sont en chute libre.

Plusieurs associations ont déjà arrêté les sauvetages à la Réunion et les autres les ralentissent car la situation est intenable. Plus de 60% des sorties de rue, ainsi que les demandes de prise en charge de familles réunionnaises sont refusées. La situation s’aggrave.

Voici les revendications adressées aux compagnies aériennes :

- harmoniser les conditions d’embarquement entre compagnies sans aller au delà de la réglementation française

- appliquer des tarifs réduits (co-avionnage et fret) pour toutes les associations agréées par la Préfecture et pour les passagers

- 3 animaux par cage si même famille et pas de restriction de cage par passager

- Afficher sur leur site internet pour promouvoir le co-avionnage auprès de leurs passagers et aider aux sauvetages

- mettre en ligne les documents explicatifs du coavionnage (produits par les associations) pour les informer

- remettre en fonctionnement le formulaire d’inscription pour les passagers au profit des associations (Partenariat avec Air Austral et APEBA : https://bit.ly/3CUq32M ), afin de redistribuer les vols aux associations

- mise en place de files dédiées aux animaux afin de réduire l’attente à l’aéroport (seul Air France le fait)

- fournir les serflex (sécurisation des cages) au départ des animaux (respect des normes IATA)

- ne pas refuser les cages aux normes IATA et homologuées par l’Etat

Pour les départs de fret :

- mise en place d'un système de réservation groupée et de tarifs pour les associations

- ne pas fermer les cages plus de 3h avant le départ (ne respectant pas les normes de transport)

- mise en place de tarifs réduits pour les retours de cage pour les associations

Nous remercions grandement le sous-préfet qui suite à notre courrier, les a rencontré et leur a demandé d'aménager les conditions de transport

Le collectif des 22 associations est dans l'attente d'un rendez-vous afin de discuter de choses concrètes avec les compagnies aériennes et aussi aider les familles réunionnaises.