Le sénateur de La Réunion, apporte son soutien à Léopoldine Settama pour les législatives

Pour ces élections législatives, je tiens à apporter tout mon soutien à Léopoldine Settama, candidate dans la cinquième circonscription (Photo : www.imazpress.com)

Engagée de longue date dans la vie politique et dans la société civile réunionnaise, Léopoldine est une femme déterminée et dévouée à son territoire. C'est pourquoi j'ai toute confiance en elle pour travailler à l'Assemblée nationale sur les dossiers décisifs pour le présent et l'avenir de La Réunion.

Je suis convaincu que Léopoldine s'engagera sans relâche pour améliorer le pouvoir d'achat, pour une Réunion forte au sein d'une France unie et indivisible, et pour un développement de La Réunion inclusif et équitable.

En outre, Léopoldine Settama représente le dernier rempart contre les velléités de changement de statut de La Réunion que certains autres candidats défendent. Elle est la garante de notre identité et de notre place au sein de la République.

Les Réunionnais méritent d'être représentés par des députés qui prennent à bras le corps leur défense.