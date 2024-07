Le syndicat appelle à combattre l'extrême droite raciste et anti syndicale

Nous rappelons que les idées et thèses du Rassemblement National, comme le nationalisme, le racisme et ou la xénophobie ne peuvent pas s'accorder avec les valeurs démocratiques du syndicalisme qui appelle à se regrouper au-delà des origines, des nationalités et des classes, pour défendre les travailleurs (Photo : www.imazpress.com)

De même, nous alertons sur les propos et programmes simplistes des candidats de ce parti au niveau local concernant leur projet de supprimer l'octroi de mer sans évoquer la contrepartie à retrouver pour La Réunion, ils mettent en péril l'emploi dans les collectivités locales, financé en grande partie par cet octroi de mer (près de 557 millions d'euros).

Le bureau du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion