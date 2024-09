Le Vice-Président du Parlement européen Younous Omarjee reçoit un portefeuille stratégique pour les Outre-mers, pour les îles du monde, et pour la France

La Présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, a délégué au Vice-Président Younous Omarjee, un large portefeuille pour représenter l'institution auprès des régions et villes européennes, des régions ultrapériphériques, des pays et territoires d'outre-mer, des îles européennes, des petits États insulaires en développement ainsi que de l'Afrique et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il aura aussi la charge des relations avec les autorités françaises pour le siège du Parlement européen à Strasbourg, et la charge des relations avec le Comité des Régions et le Comité Economique et Social Européen. Il poursuivra ainsi en tant que Vice-Président du Parlement le dialogue entre le Parlement et les régions européennes, dans la continuité du travail qu'il a réalisé en tant que président de la Commission du développement régional au cours des cinq dernières années. C'est la première fois que la Présidente du Parlement européen créé un portefeuille dédié aux Régions Ultrapériphériques, aux pays et territoires d'Outre-mer, aux iles européennes et aux petits Etats insulaires en développement.

Pour le Vice-Président Younous Omarjee : « c'est un symbole et un message fort de soutien du Parlement européen à l'adresse des régions et villes d'Europe, des Régions Ultrapériphériques, des Outre-mer, et des îles d'Europe et du monde ». Le Vice-Président a déclaré être honoré de ces responsabilités nouvelles qui lui incombent, et qu'il œuvrera tout au long de cette législature avec la Commission européenne et les États-Membres à la consolidation des politiques pour les régions, pour les RUP, pour les iles, et au renforcement d'une diplomatie européenne vers les îles du monde.

Younous Omarjee aura aussi à cœur tout au long de cette législature d'oeuvrer pour le siège du Parlement européen à Strasbourg et défendre les dossiers chers aux Français au coeur de l'institution. « Nous devons jouer collectivement chaque fois que nécessaire, et je le ferai » a-t-il déclaré.

Younous Omarjee est Député européen depuis 2012. Il est le premier ultramarin à accéder à la fonction de Vice-Président. Il a présidé, pour la première fois, une séance du Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, ce mercredi 18 septembre.