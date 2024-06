Législatives : Emergence Réunion donne sa position

Compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes depuis ces dernières années, aujourd’hui, nous devons impérativement prendre nos responsabilités et faire correctement notre devoir de citoyen, en votant le 30 Juin et le 7 Juillet 2024 pour élire un bon député pour la 1ère, 3ème, 4ème et 5ème circonscriptions (Photo : www.imazpress.com)

Nous devons sans hésiter, nous mobiliser, car nos ainés et nos parents se sont battus pour nous donner ce droit de choisir en toute liberté, qui doit nous représenter dans les plus hautes instances, aussi bien au niveau National qu’au niveau local...

C’est pourquoi, compte tenu de cette situation préoccupante que nous traversons, Emergence Réunion vous demande d’apporter sans hésiter votre soutien à la candidature de Léopoldine Settama, David Lorion, René-Paul Victoria et Nathalie Bassire pour rétablir la Vérité, la Justice, et le Développement de la Réunion dans la France et dans l’Europe...

Serge Camatchy

Président / Emergence-Réunion