Législatives : pour le rassemblement contre Macron et l’extrême droite

Mercredi 12 juin, le PCR a réuni son Comité Central, au Port et a donné son point de vue après la dissolution.

Cette dissolution a lieu dans un contexte social très dégradé. Depuis plusieurs décennies, La Réunion est plongée dans une crise tellement grave que l'Insee a qualifié socialement hors-normes. L’absence de développement et le chômage de masse entraînent dans la pauvreté une grande partie de la population. Notons quelques chiffres :

- plus de 170 000 demandeurs d’emploi ;

- plus de 50 % des jeunes sortis de l’école au chômage ;

- 50 % des moins de 18 ans vivent dans une famille sous le seuil de pauvreté ;

- plus de 40 000 demandes de logement social et un total de 120 000 victimes de la crise du logement ;

- 120 000 illettrés alors que l’école est gratuite et obligatoire entre 6 et 16 ans.

A cela se sont ajoutées les conséquences de la politique du gouvernement depuis ces 2 dernières années, avec notamment :

- hausse de 43 % du prix de l’électricité ;

- remise en cause du droit à une retraite suffisante pour vivre ;

- poursuite d’une politique de casse sociale au profit de la classe la plus favorisée via des baisses d’impôt pour les plus riches et une réduction des dépenses pour les services publics.

-76% d'abstention aux élections européennes.

Pour redresser la situation et redonner espoir à la population, le Parti communiste réunionnais propose le rassemblement de toutes les bonnes volontés pour co-construire un projet réunionnais de développement durable. Ce projet servira de base à une future loi-programme pour La Réunion portée par les Députés Réunionnais.

Pour cet objectif, le PCR soutiendra le rassemblement des forces de progrès pour l’élection de 7 députés à La Réunion autour de cette revendication principale ainsi que 2 autres considérations :

- obliger Emmanuel Macron à quitter la présidence de la République, car il est le seul responsable de la montée de l’extrême droite par son refus, en 2017 et en 2022, de constituer un gouvernement de Front républicain.

- devancer l’extrême droite qui ambitionne de devenir Premier ministre d’Emmanuel Macron. Son but est d'aller encore plus loin dans la casse sociale.

Le PCR souhaite des candidatures uniques des forces de progrès dans chaque circonscription. Là où cela n'est pas possible, le PCR appelle à un accord de désistement républicain au second tour en faveur du candidat des forces de progrès le mieux placé pour combattre Macron et l’extrême droite.

Bureau de presse du PCR