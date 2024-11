Les 28, 29 et 30 novembre 1942, une page importante de notre histoire

Une page importante de notre histoire La section du PCR du Port invite l’ensemble des Portois et plus largement tous les Réunionnais attachés à leur Histoire, à se joindre à l’évocation des événements de novembre 1942, qui ont fait de La Réunion - par l’action conjointe du contre-torpilleur Le Léopard des Forces Françaises Libres et des patriotes portois, sous la direction de Léon de Lépervanche - le premier territoire français libéré du joug nazi (Photo : www.imazpress.com)

Trois Portois ont perdu la vie dans la journée du 28 novembre 1942. Le Léopard a permis ensuite à de nombreux jeunes réunionnais d’aller prendre part à la libération de la France et de l’Europe.

Une cérémonie de souvenir aura lieu le samedi 30 novembre 2024, à 8h30 au cimetière marin du Port, où sont enterrées les victimes de ces journées mémorables.

Vous y êtes invité(e)s.

Pour la section PCR du Port,

Patric Boitard