Les bacs marron de la Cinor : une gestion onéreuse et calamiteuse

Depuis 5 ans, les bacs marrons pour la gestion des biodéchets de la Cinor, dont Saint-Denis est la commune-centre, croupissent à Sainte-Marie dans l’indifférence la plus totale. (Photo : Giovanni Payet)

Ce sont plus de 20.000 bacs qui attendent d’être utilisés par les habitants vivant dans un logement collectif. La valorisation des biodéchets est une obligation réglementaire qui participe à la lutte contre le changement climatique.

Une fois de plus, la Cinor nous montre qu’elle a été incapable de dimensionner la mise en œuvre de ce projet qui améliore la qualité de vie des habitants de l’agglomération.

Une fois de plus, c’est de l’argent gaspillé. Plus de 3 millions d’euros ont été investis pour rien ! Les habitants de Saint-Denis et de la CINOR ont payé et paient via la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) pour un service inopérant et inefficace.

La gestion des biodéchets est une gabegie et elle nous rappelle la gestion tout aussi calamiteuse d’Aquanor (où l’eau croupie également).

Il est temps de remettre de l’ordre et de la clarté dans cette affaire, et il est surtout grand temps de gérer les biodéchets avec efficacité pour préserver la terre et l’eau de nos ancêtres et de nos enfants !

Giovanni Payet, Président de la Voix citoyenne – La Réunion