Les bouteilles en plastique, un déchet très polluant

835 millions de bouteilles en plastique sont consommées en un mois en France. Cependant aujourd’hui seulement 20% des emballages plastique font l’objet d’une revalorisation. Le plastique est pourtant une matière extrêmement polluante et qui se dégrade peu (Photo : www.imazpress.com)

Les bouteilles jetables représentent la forme de déchets que l’on retrouve le plus dans l’ensemble des eaux vives. Les français sont d’ailleurs de mauvais élèves en la matière. C’est près de 9 milliards de litres d’eau en bouteille consommés en France chaque année, faisant de la France l’un des cinq pays les plus consommateurs de bouteilles en plastique.

Quelques semaines après la diffusion de la première lettre ouverte concernant l’utilisation à usage unique des bouteilles en plastique à la Réunion, je reviens vers vous pour vous faire part des retours reçus :

- Les premiers à réagir ont été les Brasseries de Bourbon : ils recyclent déjà leurs bouteilles et cherchent à diminuer leurs emballages!

- Les seconds sont l’association Reutiliz au cœur du recyclage.

- Et enfin, un homme politique écologiste investit dans ce combat.

Le constat est qu’aucun des élus actuels de la Réunion n’a relevé la question en pleine campagne pour les européennes et pour les législatives. La terre gronde de colère face à l’immobilisme et les océans étouffent sous les déchets plastiques... Pourtant des alternatives existent comme par exemple la bouteille à base d’algue ou la bouteille d’amidon enrichi en argile.

Ainsi, un étudiant islandais, Ari Jonsson, a mis au point une bouteille en plastique qui devient simplement biodégradable une fois vide.

Ou encore, une PME lance cet été depuis la station thermale de Bourbonne-les-Bains les premières bouteilles d'eau 100 % végétales, bouchons compris. Issu de l'amidon de maïs non transgénique, le bioplastique est enrichi de nanoparticules d'argile pour le rendre imperméable. La Réunion est dynamique et mérite une mobilisation politique et

économique d’envergure.

A très vite pour vous informer et voir cette bouteille lancée en mer va amérrir...

Cécile Cheze

Lettre transmise aux députés, sénateurs, préfecture, député

européen, industriels, association Reutiliz, presse