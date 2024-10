Les Chagos : une lutte inspirante

La République de Maurice va retrouver sa pleine souveraineté sur l’archipel des Chagos. L’annonce a été faite simultanément par les premiers Britanique et Mauricien. Le Parti communiste Réunionnais invite les Réunionnaises et Réunionnais à tirer les leçons des conséquences qui découlent de cette décolonisation inachevée (Photo : www.imazpress.com)

1- L’accord ouvre la voie au retour du peuple chagossien sur ses îles natales après en avoir été déportés, depuis 6 décennies. Il était temps car des 2000 natifs expulsés, il reste moins de 400 vivants. Heureusement, de nouvelles générations sont nées et ont pu continuer le combat de leurs parents et préserver leur identité. Leur musique "Sega Chagos" est inscrite à l’Unesco dans la catégorie à "protéger" de la disparition. La Réunion recevra l’année prochaine une délégation d’enfants artistes.

Les Chagos, un peuple créole, francophone et voisin.

2- Dès le début, le peuple Réunionnais s’est identifié aux souffrances des exilés, contraints à errer sur les quais des Seychelles et de Maurice. Paul Vergès et Elie Hoarau, Députés au Parlement Européen ont agi en leur faveur. Au-delà du PCR, un mouvement de solidarité très large s’est formé pour apporter au Groupe Réfugiés Chagos et son leader Olivier Bancoult les moyens nécessaires à leur combat. Le Pape les a reçues 2 fois. Nelson Mandela a modifié son emploi du temps pour les recevoir. A l’initiative de Mgr Desmond Tutu, 7 prix Nobel de la Paix ont écrit à leur homologue Barack Obama, président des Etats-Unis pour qu’il ne renouvelle pas le bail de Diego-Garcia, au bout de 60 années d’occupation, en 2016. Le Nobélisé, grand chef des Blancs, a préféré sauvegarder ses intérêts supérieurs et abandonner un petit peuple meurtri sans défense.

Le grand mouvement de décolonisation continue.

3-Les colonisateurs et leurs complices qui pensent masquer leur domination par toutes sortes d’artifices institutionnels doivent trembler. La France doit rendre la place de La Réunion à la Commission de l’Océan Indien. Elle doit rendre les confettis de l’empire. Israël doit rendre la Palestine aux Palestiniens. Les Etats-Unis doivent cesser la colonisation du monde avec sa politique de sanctions, la dictature du Dollar et le déploiement de 800 bases militaires sur la planète. S’ils sont démocrates comme ils prétendent, ils doivent appliquer la résolution de l’ONU qui leur demande la levée du blocus de Cuba (187 pour, 2 contre). Les Etats-Unis et la Grande Bretagne font une erreur d’imposer dans la négociation avec Maurice, l’occupation militaire de l’île de Diégo-Garcia pour 99 ans.

Reconsidérer les perspectives

4-Enfin, le peuple réunionnais doit réfléchir à la coopération avec son plus proche voisin qui va s’agrandir jusqu’aux frontières maritimes de l’Inde et des Maldives. En intégrant les 645 000 Km2 de l’archipel des Chagos, la superficie maritime de Maurice sera portée à 2 millions de Km2. Les intérêts de La Réunion avec ses voisins doivent être défendus et négociés par les Réunionnais eux-mêmes. Nous devons discuter avec nos voisins un projet global de co-développement qui vise la sécurité alimentaire, énergétique, climatique, sociale et économique. En 2014, le sénateur Paul Vergès avait proposé à la France de soutenir « une nouvelle politique énergétique pour un co-développement durable et solidaire dans l’Océan Indien ». La France l’a refusé alors que le secrétaire général de la COI, JC de l’Estrac s’en est félicité en ces termes : « Le rôle moteur de la COI est plus que jamais amplifié pour atteindre les objectifs sociaux, environnementaux et économiques d’un développement durable et équitable dans l’océan Indien, et plus largement en faveur des pays insulaires ». Présent au séminaire du gouvernement mauricien sur l'avenir de l'archipel des Chagos, en début d'année, nous avons proposé un projet d'éducation pour la paix : "connecter 1000 écoles dans le monde pour suivre le retour des Chagossiens aux Chagos". La Réunion peut donner l'exemple.

Finalement, la lutte des Chagossiens est inspirante. Nous ne remercierons jamais assez les Chagossiens dont le courage et la persévérance ont donné du sens à nos engagements de Réunionnais, communistes, anti-colonialistes et anti-impérialistes. Nous ne serons jamais assez nombreux pour faire appliquer la résolution 2832 du 16 décembre 1971 de l’ONU qui proclame l’Océan Indien Zone de Paix. Un combat essentiel.

Pour le Parti communiste Réunionnais