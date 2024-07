Les citoyen.nes ont montré leur civisme et leur esprit de responsabilité !

A l’issue du second tour des législatives anticipées, nous pouvons collectivement nous réjouir de la mobilisation des citoyen.nes de La Réunion et de France. Nous citoyen.nes, nous avons montré notre civisme et notre esprit de responsabilité. Nous pouvons être fier.es d’avoir manifesté notre attachement aux valeurs de la République, au droit de vote et à l’héritage de nos aïeuls.

Nous saluons notamment l’engagement de la jeunesse dans cette élection majeure. Nous n’oublierons pas, ceux et celles qui n’ont pas donné de consignes de vote. Vous avez déshonoré vos fonctions et vous avez surtout manqué de courage !

Les Réunionnais et les Réunionnaises ont été au rendez-vous de l’histoire en refusant la division, la peur et les violences envers les plus faibles et les minorités. L’extrême-droite a été contenue mais elle gagne encore des voix. Elle parvient, année après année, à conquérir le cœur des habitants de La Réunion. Nous regrettons que pendant cette campagne de nombreuses préoccupations des habitants de l’île n’ont pas été évoquées : la transition écologique et sociale heureuse, l’économie sociale et solidaire, l’emploi de demain, les mobilités, la place de la jeunesse et l’accompagnement de nos gramounes …

Vous avez continué à défendre les mantras de l’économie de marché de l’ancien monde qui pillent toutes les ressources de la seule planète que nous avons.

Nous adressons aux élu.es un message clair : Faites honneur aux voix citoyennes de La Réunion !

A présent, il vous revient de représenter dignement tous les Réunionnais et de défendre les intérêts l’île de La Réunion que nous aimons tant. Nous rappelons surtout que vous avez bénéficié de la responsabilité des électeurs et électrices de La Réunion qui ont voté surtout contre l’extrême droite et ses idées. Par conséquent, nous invitons les député.es à ne pas oublier ce fait majeur dans l’élaboration des lois de demain.

Enfin, nous remercions particulièrement les citoyen.nes, le personnel des communes et les agents de l’Etat qui ont travaillé depuis plusieurs semaines au bon déroulement de ces élections. Votre engagement pour une démocratie vivante nous réchauffe le cœur.