Les éleveurs Réunionnais expriment leur solidarité envers leurs collègues de l’Hexagone

La crise qui touche les agriculteurs de l’Hexagone mobilise également les éleveurs de La Réunion, qui expriment leur soutien et appellent à la solidarité. Les enjeux de la production agricole sont communs, ainsi que la mission fondamentale de l'agriculture de nourrir nos familles (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Nous croyons fermement en la nécessité d'une rémunération juste et solidaire pour les agriculteurs, condition essentielle à la pérennité de nos actions et de notre mission nourricière.

Nous sommes convaincus que notre modèle agricole doit porter des mesures de solidarité en ces temps difficiles. Nous nous engageons ainsi à assurer la pérennité de l'activité agricole et ses emplois, notre sécurité alimentaire et la résilience de nos territoires. Bien que ce modèle agisse comme un effet tampon, il demeure très vulnérable, et requiert de nous une adaptation et des ajustements permanents et réguliers.

Face aux tensions, nous lançons un appel pour que les défis de l’agriculture soient entendus et des solutions pérennes déployées.

Nous réitérons notre appel à une réflexion pragmatique des normes environnementales, des contrôles sur nos exploitations, des mesures nationales et européennes en constante évolution qui s’appliquent à nous d'autant plus que s'y ajoute pour nous la nécessité d'adapter toute approche à notre climat tropical et notre insularité.

Nous appelons à une réflexion globale pour les territoires de l'Hexagone et des Outre-mer pour soutenir une structuration agricole et une organisation agro-alimentaire qui initieront une sortie de crise durable. Nous demandons la compréhension de nos difficultés et enjeux pour permettre une approche solidaire qui demeure la clé d’une agriculture nourricière essentielle pour tous nos

territoires.

Nous saluons l'engagement quotidien, à La Réunion, des acteurs économiques, l'attachement des consommateurs à la production locale, le rôle des collectivités territoriales et le soutien de l'Etat et de l’Europe et appelons à renforcer nos liens et notre collaboration au service d'un territoire résilient et d’une agriculture durable.