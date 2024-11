Les membres de l’AR 27 rendent hommage à leur camarade Jacques Dubois

C’est avec une immense tristesse que les membres de l’AR 27 ont appris le décès de leur camarade Jacques Dubois survenu le 5 novembre à l’âge de 82 ans. Jacques était auditeur de la 1 ère session régionale de l’IHEDN organisée à La Réunion en 1990 (SR 101) et il avait aussitôt adhéré à l’AR 27 créée la même année et dont il fut notamment 1er vice-président de 2001 à 2019. (Photo : AR 27)

Né en Bretagne, il a d’abord effectué de 1961 à 1970 une carrière militaire (Hexagone, Algérie, Allemagne) et il s’est ensuite reconverti dans le civil en devenant le représentant de plusieurs laboratoires pharmaceutiques à Paris, à Madagascar et à La Réunion. Il servit également dans la réserve opérationnelle dans notre île où il commanda le Bataillon de Bourbon de 1987 à 1991 avec le grade de chef de bataillon.

Il fut également conseiller de défense du préfet de La Réunion de 1991 à 1993, délégué général du Souvenir Français de 2006 à 2019 et membre depuis 1972 de l’Union des officiers de réserve de l’océan Indien (UROI). Il fut également l’un des membres fondateurs du Lions Club Réunion sous le vent et il mena de nombreuses actions humanitaires à Madagascar.

Titulaire de trois décorations militaires (Croix du combattant, Titre de Reconnaissance de la Nation et médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre avec agrafe Algérie), il était également chevalier de l’ordre national du Mérite et titulaire de la médaille d’argent de l’Union IHEDN et de la médaille du Souvenir Français.

Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui appréciaient ses grandes qualités humaines et son engagement indéfectible au service des causes qu’il défendait et des idéaux qui l’animaient. A sa famille et à ses proches, l’AR 27 adresse ses condoléances émues et attristées.

Bernard SALVA

Ancien président (2003-2019) et président d’honneur de l’AR 27