Les membres fondateurs de Croire et Oser et du groupe "Sainte-Suzanne i ose" soutiennent Frédéric Maillot

Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 19 juin au Bocage, les membres fondateurs de Croire et Oser et de "Sainte-Suzanne i ose" ont apporté leur plein et entier soutien à Frédéric Maillot, député sortant et candidat du Nouveau Front Populaire aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la sixième circonscription de La Réunion.

"Notre soutien à Frédéric Maillot, il est naturel et évident ! Il est le seul qui incarne aujourd’hui les valeurs originelles de Croire et Oser. Son parcours est profondément inspirant pour nous tous. Il a su porter haut et fort la voix des Réunionnais à l’Assemblée Nationale. C’est avec lui que nous devons et nous voulons construire l’avenir", a notamment justifié Olivier Dugain, conseiller municipal du groupe "Lespri lé ankor la" à Sainte- Suzanne, "nous appelons aujourd’hui les Réunionnaises et les Réunionnais de la 6e circonscription et tous ceux qui croient aux valeurs défendues par Croire et Oser à se mobiliser massivement en faveur de Frédéric Maillot".

- La "trahison" d’Alexandre Lai-Kane-Cheong -

Les membres fondateurs de Croire et Oser déplorent la démarche d’Alexandre Lai-Kane-Cheong, candidat avec le soutien de Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne, dont il est pourtant un opposant de longue date.

"En s’alliant à Maurice Gironcel, Alexandre Lai-Kane-Cheong fait le choix de la soumission ! Il se fourvoie et nous trahit toutes et tous Il trahit aussi les 3442 électeurs qui nous ont fait confiance lors des municipales de 2020 quand nous avons porté à Sainte-Suzanne une candidature qui affichait l’objectif clair et net de battre Maurice Gironcel et de mettre fin à ses méthodes de gestion qui reposent sur une pression permanente envers les employés communaux et les associations. C’est ce qu’à toujours combattu Alexandre Lai-Kane-Cheong !", a témoigné le conseiller municipal d’opposition, Olivier Dugain, "pour une aventure toute personnelle, il fait aujourd’hui le choix de s’isoler et de renoncer à tout ce qui a fait l’essence des luttes de Croire et Oser. C’est profondément triste et désolant !"

Frédéric Maillot : "Ce soutien, c’est d’abord une reconnaissance de tout le travail que j’ai accompli en tant que député. Durant ces deux années, je n’ai cessé de porter avec force les convictions et les idées qui sont l’ADN des combats de Croire et Oser. J’ai l’immense honneur, et la responsabilité, d’incarner pour eux aujourd’hui les valeurs qu’ils portent avec courage depuis de longues années. Leur présence à mes côtés m’honore, m’encourage et me donne de la force pour continuer le combat…"

Ils et elles soutiennent la candidature de Frédéric Maillot

Olivier Dugain, Didier Atchama, Nicolas Robert, Bruno Albac, Loïc Ponty, Julien Ah-Tec, Jeannick Gonthier, Nicolas Mansard